Κρήτη: Αστυνομική καταδίωξη μετά την αγοραπωλησία κοκαΐνης

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου διεκομίσθη ένας 51χρονος χθες (Πέμπτη 16/7), ο οποίος φέρεται να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με τη μηχανή που οδηγούσε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών, μετά την αγοραπωλησία κοκαϊνης.

Λίγο νωρίτερα, ο 51χρονος φέρεται να αγόρασε ποσότητα κοκαϊνης από έναν 25χρονο. Οι αστυνομικοί οι οποίοι είχαν πληροφορίες και τους παρακολουθούσαν, του έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως ο 51χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε από το σημείο, ωστόσο προσέκρουσε πάνω στο περιπολικό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του 25χρονου συνολικά 56 γραμμάρια κοκαϊνης, χρηματικό ποσό περίπου 1000 ευρώ και ζυγαριά ακριβείας. Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

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Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν χθες (17.07.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου δύο ημεδαποί ηλικίας 25 και 51 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.



Ειδικότερα στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας για διακίνηση ναρκωτικών από τους δύο ημεδαπούς, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε ο 51χρονος κατά το χρόνο που μετέβη με δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οικία του 25χρονου και κατά την αποχώρηση του προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη κα στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στις οικίες τους.



Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:



• -56- γραμμάρια κοκαΐνης,



• ζυγαριά ακριβείας



• το χρηματικό ποσό των -1.090- ευρώ ως προερχόμενα από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών



• -3- κινητά τηλέφωνα



Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.





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