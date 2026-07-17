Ηράκλειο: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ η 20χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), διασωληνωμένη, νοσηλεύεται η 20χρονη, η οποία παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο, στο δρόμο του ΙΤΕ χθες (Πέμπτη 16/7) το μεσημέρι.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ερευνά η αστυνομία, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος ανετράπη και χτύπησε την κοπέλα που κινούνταν πεζή.

Η κατάσταση της κοπέλας ήταν σοβαρή και διεκομίσθη άμεσα στο ΠΑΓΝΗ όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Μονάδα, όπου παραμένει, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Στο ΠΑΓΝΗ διεκομίσθη και ο 63χρονος οδηγός του οχήματος, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο χέρι και νοσηλευεται στην Ορθοπεδική Κλινική.

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