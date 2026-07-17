Με απόλυτη επιτυχία η 29η Γιορτή Καπρικού στο Γαλατά Πεδιάδας

Με εξαιρετική επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουλίου η 29η Γιορτή Καπρικού που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά Πεδιάδας.

Η αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου γέμισε ασφυκτικά και τις δύο βραδιές, με τον κόσμο να κατακλύζει τον χώρο, δημιουργώντας μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας ότι η Γιορτή Καπρικού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της ενδοχώρας του Ηρακλείου.

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο επετειακό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς παρουσίας και προσφοράς του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλατά Πεδιάδας. Η αθρόα συμμετοχή των επισκεπτών, το αμείωτο κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες και η θερμή ανταπόκριση του κοινού αποτέλεσαν την καλύτερη επιβράβευση για τους ανθρώπους του Συλλόγου και τους δεκάδες εθελοντές που εργάστηκαν για την επιτυχία της διοργάνωσης.

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Στο επίκεντρο της γιορτής βρέθηκε, για ακόμη μία χρονιά, το Καπρικό, το παραδοσιακό έδεσμα που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της γαστρονομικής και πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της διατήρησης της τοπικής παράδοσης και της ανάδειξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ένταξη του Καπρικού στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Γιορτή του Καπρικού στον Γαλατά εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «Κρήτη, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026», καθώς αναδεικνύει τον Κρητικό Διατροφικό Πολιτισμό μέσα από μια αυθεντική γαστρονομική παράδοση, άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτιστική ταυτότητα, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη της κρητικής υπαίθρου.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η τιμητική βράβευση των ιδρυτικών μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 30 χρόνων από την ίδρυσή του. Η βράβευση ήταν μια συμβολική έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που έθεσαν τα θεμέλια του Συλλόγου και συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία ενός θεσμού που συνεχίζει να υπηρετεί τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία.



Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά Πεδιάδας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους τη φετινή Γιορτή Καπρικού, καθώς και τους εθελοντές, τους χορηγούς, τους καλλιτέχνες και όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει ότι η Γιορτή Καπρικού αποτελεί πλέον έναν καταξιωμένο θεσμό που αναδεικνύει την τοπική παράδοση, προβάλλει την πολιτιστική μας κληρονομιά και ενώνει τις γενιές, αφήνοντας τις καλύτερες προοπτικές για τις επόμενες διοργανώσεις.

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