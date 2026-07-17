Ηράκλειο: Αγανάκτηση για τις συνεχείς και απροειδοποίητες διακοπές ρεύματος

Πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για τις απροειδοποίητες διακοπές ρεύματος, με τις περισσότερες να καταγράφονται σε περιοχές όπως η Παπαναστασίου, οι Μεσαμπελιές, το Μπεντεβή κ.ά.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών, οι διακοπές σημειώνονται κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ειδοποίηση για προγραμματισμένη διακοπή. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι συνεχείς διακοπές δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε ηλεκτρικές συσκευές.

Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία κατοίκου από τις Μεσαμπελιές Ηρακλείου, ο οποίος μίλησε σήμερα (17/7) στο Ράδιο Κρήτη. Όπως ανέφερε, τα ξημερώματα σημειώθηκε διακοπή ρεύματος και στην πολυκατοικία όπου διαμένει έπεσαν όλες οι ασφάλειες.

«Είμαστε χωρίς ρεύμα εδώ και έξι ώρες, δεν ξέρουμε τι ζημιές έχουν υποστεί οι ηλεκτρικές μας συσκευές γιατί ακούστηκε και ένας θόρυβος μόλις διεκόπη το ρεύμα. Πήραμε τηλέφωνο στις βλάβες αλλά δεν είχαμε ούτε έχουμε κάποια ενημέρωση», τόνισε.

Για το ζήτημα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Ηρακλείου, Στέλιος Βιολάκης, τονίζοντας ότι το φαινόμενο έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανέφερε: «Έχει ενταθεί το φαινόμενο τις τελευταίες μέρες, χωρίς να υπάρχει κάποια ενημέρωση. Ούτε εμείς έχουμε κάποια ενημέρωση. Αυτό δημιουργεί μεγάλη επιβάρυνση για τις ηλεκτρικές συσκευές. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό δημιουργεί στις συσκευές απότομη γήρανση με αποτέλεσμα να χαλάσουν γρηγορότερα».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που προκαλεί τις συνεχείς διακοπές ρεύματος, απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντοπίσαμε αυτό να συμβαίνει σε περιοχές όπως Παπαναστασίου, Μεσαμπελιές και Μπεντεβή».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι κάτοικοι που έχουν υποστεί ζημιές στις ηλεκτρικές τους συσκευές μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία για αποζημίωση μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ.

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