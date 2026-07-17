Βαρδής: "Ο πατέρας μου δημιουργούσε μόνος του τα τραγούδια του, ήταν το απόλυτο μυαλό στο να φτιάξει κάτι"

Ενοχλημένος είναι ο Γιάννης Βαρδής μετά από δηλώσεις που έγιναν σε συνεντεύξεις σχετικά με τη δημιουργική διαδικασία τουπατέρα του. Έτσι έκανε τη σχετική ανάρτηση, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα σε όσους μιλούν για εκείνον να διατυπώνουν με μεγαλύτερη προσοχή όσα υποστηρίζουν.

«Επειδή διαβάζω διάφορες συνεντεύξεις, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ο πατέρας μου, όταν έφτιαχνε ένα τραγούδι, το δημιουργούσε μόνος του. Ήταν από την αρχή όλο δομημένο στο κεφάλι του.

Ήταν το απόλυτο μυαλό στο να φτιάξει κάτι. Ήξερε, πριν μπει στο στούντιο, τι θα κάνει, πώς θα το ενορχηστρώσει, τι θα παίξουν οι μουσικοί και τι θα παίξουν οι σολίστες.

Πάντα υπήρχε σεβασμός, αλλά στα τραγούδια του ήταν απόλυτος. Δεν ρωτούσε κανέναν, δεν έπαιρνε γνώμες. Αν κάποιος καλλιτέχνης τού έλεγε «δεν μου αρέσει αυτό το μέρος στο τραγούδι», εκείνος απαντούσε πως δεν αλλάζει και, αν δεν του άρεσε, μπορούσε να του γράψει άλλο τραγούδι.

Άρα, λοιπόν, λεγόμενα του τύπου «τα φτιάξαμε μαζί» ή «ανταλλάξαμε ιδέες» δεν υπάρχουν. Όσοι τον έχουν ζήσει, όσοι δούλεψαν μαζί του, το ξέρουν πολύ καλά πόσο κάθετος ήταν. Καλό είναι, μιας και δεν είναι εδώ πια, να προσέχουμε λίγο τι λέμε ή πώς το διατυπώνουμε», έγραψε ο Γιάννης Βαρδής.

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