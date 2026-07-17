Ηράκλειο - Ενδοοικογενειακή βία: 82 άτομα στο Πρόγραμμα Διαχείρισης Θυτών

Σημαντικά αποτελέσματα καταγράφει για το πρώτο εξάμηνο του 2026 το Πρόγραμμα Διαχείρισης Θυτών του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη συμβολή του στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το Πρόγραμμα, που ο Φορέας υλοποιεί από το 2021, εξυπηρέτησε συνολικά 82 άτομα, εκ των οποίων 71 άνδρες και 11 γυναίκες. Παράλληλα, 29 νέα περιστατικά εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα, ενώ 17 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον κύκλο των συμβουλευτικών συναντήσεων, δουλεύοντας συστηματικά πάνω στις δυσλειτουργικές αντιλήψεις και συμπεριφορές που συνδέονται με την άσκηση βίας, με στόχο τη μείωση και την ουσιαστική αλλαγή της βίαιης συμπεριφοράς τους.

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Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα Πρωτόκολλα του «Συνδέσμου» και του Προγράμματος, 10 συμμετοχές διακόπηκαν, καθώς οι συμμετέχοντες δεν τήρησαν τους όρους του Θεραπευτικού Συμβολαίου ή/και τις προϋποθέσεις της Ποινικής Διαμεσολάβησης, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεπή εφαρμογή των επιστημονικών και θεσμικών προδιαγραφών του Προγράμματος Διαχείρισης Θυτών.

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη και υλοποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος, το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, στο πλαίσιο της παραπομπής δικογραφιών ενδοοικογενειακής βίας. Το Πρόγραμμα βασίζεται σε ευαίσθητη ως προς το φύλο και το τραύμα προσέγγιση και έχει ως κύριο στόχο την πρόληψη της επανάληψης της βίας, μέσα από την ανάληψη ευθύνης και την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των θυτών, έχοντας πάντοτε ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των επιζωσών και των παιδιών τους.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του «Συνδέσμου», Μαίρη Παχιαδάκη, τονίζει: «Η αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση. Η προστασία και ενδυνάμωση των επιζωσών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, όμως εξίσου κρίσιμη είναι η παρέμβαση στους θύτες, ώστε να σπάσει ο κύκλος της βίας και να αποτραπεί η επανάληψή της. Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Θυτών, αποτελεί μία επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση, με ξεκάθαρο προσανατολισμό: Την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών που γεννούν και αναπαράγουν τη βία. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη συστηματική δουλειά και την αυστηρή τήρηση των Πρωτοκόλλων που εφαρμόζουμε. Η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας δεν ολοκληρώνεται μόνο με τη στήριξη των θυμάτων. Οφείλουμε να επενδύουμε και σε παρεμβάσεις που αλλάζουν τις συμπεριφορές των θυτών, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να περιορίσουμε την επανάληψη της βίας και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία πιο ασφαλή».

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