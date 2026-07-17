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Κρήτη: Συλλήψεις για ληστεία σε βάρος 25χρονου – Του άρπαξαν χρήματα μετά από ξυλοδαρμό

ξυλοδαρμός
clock 13:52 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πέντε αλλοδαποί, ηλικίας από 27 έως 34 ετών, συνελήφθησαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2026 σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος 25χρονου ομοεθνή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, όταν τέσσερις από τους συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 25χρονο και στη συνέχεια να του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 1.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν χθες (16.07.2026) μεταμεσονύχτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας πέντε αλλοδαποί ηλικίας από 27 έως 34 ετών κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 25χρονου ομοεθνή τους.

Ειδικότερα χθες το βράδυ σε περιοχή του ανωτέρω Δήμου, οι τέσσερις αλλοδαποί προκαλώντας σωματικές βλάβες στον 25χρονο του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Άμεσα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας αναζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τέσσερις αλλοδαποί. Συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας».

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