Δήμος Ηρακλείου: Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι ημερομηνίες για την κατάθεση αιτήσεων για τις θέσεις παιδιών 5-12 ετών στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο Σεπτέμβριος 2026-Ιούλιος 2027.

Ο Δήμος Ηρακλείου στα πλαίσια του προγράμματος «Προώθηση και Υποστήριξη Παιδιών» που υλοποιείται μέσω της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ 2021-2027), ενημερώνει γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, αναδόχους γονείς, επιτρόπους ή συμπαραστάτες ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(www.eetaa.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν τη Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

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Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου (Παντερή Γεωργία τηλ. 2810336050, πρωινές ώρες) καθώς και τις δομές ΚΔΑΠ τις πρωινές ώρες.

Στόχος των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους μέσω της καλλιέργειας της αγάπης για τις τέχνες και τον αθλητισμό.

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Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται έτσι ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και δεξιότητές τους και να περνούν ευχάριστα. Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου είναι χώροι όπου τα παιδιά συναντιούνται και συναναστρέφονται με σκοπό την εξοικείωση με μορφές έκφρασης όπως το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, το θέατρο και ο αθλητισμός. Δίνεται η ευκαιρία να μάθουν τον κόσμο των επιστημών και να γνωρίσουν το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου τους.

Τα στοιχεία των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου:

•ΚΔΑΠ Ν. Αλικαρνασσού, 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού, Μαυσώλου 75, Νέα Αλικαρνασσός τηλ. 2810332030

•ΚΔΑΠ Ξηροποτάμου, 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Σπύρου Μουστακλή Ξηροπόταμος, πλησίον του κολυμβητηρίου τηλ. 2810372977

•ΚΔΑΠ Τριών Βαγιών, 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Ζεύξιδος, Τρεις Βαγιές τηλ. 2810250330

•ΚΔΑΠ Αϊ-Γιάννη,- Νέα Αλάτσατα, 20ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Πεζόδρομος Ορφέως 3, (έναντι από τη Β΄ ΔOY), Νέα Αλάτσατα τηλ. 2810322162

•ΚΔΑΠ Κέντρου, 6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1,τηλ. 2810240992

•ΚΔΑΠ Τεμένους, Προφήτη Ηλία, Δημοτική Ενότητα Τεμένους τηλ. 2810871056

•ΚΔΑΠ Γοργολαϊνη, Ασίτες, Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη, τηλ. 2810861542

•ΚΔΑΠ Θερίσου-Μασταμπά, 30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου τηλ. 2810253392

•ΚΔΑΠ Παλιανής, Δημοτική Ενότητα Παλιανής, πρώην Δημοτικό Σχολείο Αυγενικής τηλ. 2810791207

•ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7, τηλ: 2813409751-752

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