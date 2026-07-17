Οι καπνοί από τις φωτιές στον Καναδά «εξαφάνισαν» τη Νέα Υόρκη - Βίντεο σαν από σκηνή Αποκάλυψης

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Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στον Καναδά έφτασαν μέχρι τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, δημιούργωντας ένα απόκοσμο σκηνικό στη Νέα Υόρκη.

Η αμερικανική μητρόπολη καλύφθηκε από ένα παχύ στρώμα καπνού, το οποίο «εξαφάνισε» τους ουρανοξύστες, ενώ η μυρωδιά του καμένου από τις τρομακτικές φωτιές στο Οντάριο εξαπλώθηκε στους δρόμους.

New York was covered in smoke from wildfires in Canada







A thick layer of smog blanketed the city’s sky, while the smell of burning spread through the streets. A massive smoke plume from large-scale wildfires in neighboring Canada covered a huge area and worsened air quality.







New… pic.twitter.com/3cEwU0icJC — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2026





Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, προέτρεψε τους κατοίκους να λάβουν προφυλάξεις και να μειώσουν τον χρόνο που περνούν σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Τα βίντεο από τον καπνό στην Νέα Υόρκη κατέκλυσαν το διαδίκτυο, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Wildfire smoke engulfs Times Square NYC as smoke from the massive Canadian wildfires spreads across the northeastern U.S.#wildfire #smoke #NYC #Canada pic.twitter.com/OJhEvS7dVg — Sumit (@Sumishiv1406) July 17, 2026

«Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το χειρότερο περιστατικό καπνού στη Νέα Υόρκη από το 2023 και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», υπογράμμισε η δημοτική αρχή, η οποία μοιράζει μάσκες στις βιβλιοθήκες και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Λόγω του καπνού, επηρεάστηκαν πρώτες οι αμερικανικές πολιτείες της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και του Ιλινόι, που και εκεί οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την δημόσια υγεία.

Smoke from wildfires in Canada is shrouding the view of Manhattan from the Empire State Building, Wednesday evening in New York City #newyork #newyorkcity #nyc #wildfires pic.twitter.com/L1uB9gkXMw — Gary Hershorn (@GaryHershorn) July 15, 2026

Κόλαση φωτιάς εδώ και μέρες στο Οντάριο - Εκκενώθηκαν κοινότητες

Στο Οντάριο του Καναδά, οι αρχές μετρούν περισσότερες από 130 ενεργές πυρκαγιές με 800 μέτωπα που κατακαίνε τα πυκνά δάση, εκ των οποίων 63 που καίνε ανεξέλεγκτα.

Video captured Lake Tamarack engulfed in flames as some of the largest wildfires have burned in west-central Ontario, consuming thick forests and releasing an incredible amount of smoke.







The wind directed the smoke from the wildfires into the U.S., creating dangerous air… pic.twitter.com/9ntV9Boext — ABC News (@ABC) July 16, 2026





Οι εκτάσεις που έχουν πληγεί είναι τεράστιες. Ενδεικτικά, μόνο σε μία πυρκαγιά έχουν καεί σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ οι φλόγες πλησίασαν σε κατοικημένες ζώνες.

Οι αρχές του Οντάριο ζήτησαν επισήμως επιπλέον βοήθεια από την καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ιδίως σε αεροπορικά μέσα, για την εκκένωση απομακρυσμένων κοινοτήτων.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εκτεταμένες καταιγίδες στο Οντάριο, ωστόσο οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι βροχοπτώσεις δεν θα είναι αρκετές για να περιορίσουν ουσιαστικά τα πύρινα μέτωπα.

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