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ΚΟΣΜΟΣ

Οι καπνοί από τις φωτιές στον Καναδά «εξαφάνισαν» τη Νέα Υόρκη - Βίντεο σαν από σκηνή Αποκάλυψης

Νέα Υόρκη
clock 14:06 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στον Καναδά έφτασαν μέχρι τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, δημιούργωντας ένα απόκοσμο σκηνικό στη Νέα Υόρκη.

Η αμερικανική μητρόπολη καλύφθηκε από ένα παχύ στρώμα καπνού, το οποίο «εξαφάνισε» τους ουρανοξύστες, ενώ η μυρωδιά του καμένου από τις τρομακτικές φωτιές στο Οντάριο εξαπλώθηκε στους δρόμους.



Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, προέτρεψε τους κατοίκους να λάβουν προφυλάξεις και να μειώσουν τον χρόνο που περνούν σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Τα βίντεο από τον καπνό στην Νέα Υόρκη κατέκλυσαν το διαδίκτυο, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

«Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το χειρότερο περιστατικό καπνού στη Νέα Υόρκη από το 2023 και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», υπογράμμισε η δημοτική αρχή, η οποία μοιράζει μάσκες στις βιβλιοθήκες και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Λόγω του καπνού, επηρεάστηκαν πρώτες οι αμερικανικές πολιτείες της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και του Ιλινόι, που και εκεί οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την δημόσια υγεία.

Κόλαση φωτιάς εδώ και μέρες στο Οντάριο - Εκκενώθηκαν κοινότητες

Στο Οντάριο του Καναδά, οι αρχές μετρούν περισσότερες από 130 ενεργές πυρκαγιές με 800 μέτωπα που κατακαίνε τα πυκνά δάση, εκ των οποίων 63 που καίνε ανεξέλεγκτα.



Οι εκτάσεις που έχουν πληγεί είναι τεράστιες. Ενδεικτικά, μόνο σε μία πυρκαγιά έχουν καεί σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ οι φλόγες πλησίασαν σε κατοικημένες ζώνες.

Οι αρχές του Οντάριο ζήτησαν επισήμως επιπλέον βοήθεια από την καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ιδίως σε αεροπορικά μέσα, για την εκκένωση απομακρυσμένων κοινοτήτων.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εκτεταμένες καταιγίδες στο Οντάριο, ωστόσο οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι βροχοπτώσεις δεν θα είναι αρκετές για να περιορίσουν ουσιαστικά τα πύρινα μέτωπα.

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