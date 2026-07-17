Σε 15 ημέρες η λύση για τη δωρεάν θεραπεία κατά της παχυσαρκίας – Πολλοί Κρητικοί στο πρόγραμμα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να βρεθεί λύση ώστε να συνεχιστεί κανονικά η δωρεάν θεραπεία για τους 43.500 δικαιούχους του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας.

Την εκτίμηση αυτή έκανε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη ,φέρνοντας αισιοδοξία και σε μεγάλο αριθμό Κρητικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα .

Η εμπλοκή δημιουργήθηκε μετά την τελευταία αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έκρινε ότι η συγκεκριμένη φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί επαναλαμβανόμενο κόστος και δεν μπορεί να καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ώστε οι πολίτες να συνεχίσουν τη θεραπεία τους», δήλωσε η κ. Αγαπηδάκη, αναγνωρίζοντας την αναστάτωση που έχει προκληθεί.

Η ίδια εκτίμησε ότι εντός 15 ημερών το ζήτημα θα έχει ομαλοποιηθεί, επιτρέποντας στους ασθενείς που έχουν ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες οκτώ δόσεις.

Η αναπληρώτρια υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν χορηγούνται απλώς για απώλεια βάρους, αλλά έχουν καθαρά ιατρικό στόχο.

Την μείωση του κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα με:

Δείκτη Μάζας Σώματος 37 και άνω

Υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η τρέχουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο πληθυσμό, ενώ το ευρύτερο πρόγραμμα για την παχυσαρκία και η ένταξη νέων ασθενών, προγραμματίζεται να ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά τους, οι γιατροί συστήνουν στους ασθενείς που συμμετέχουν στη δράση να μην απογοητεύονται από την προσωρινή αυτή διακοπή.

Όπως τονίζει ο κ. Θ. Φιλιππάτος, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι ασθενείς θα πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια απώλειας βάρους, παραμένοντας προσηλωμένοι στον στόχο τους μέχρι να εξομαλυνθεί η χορήγηση των φαρμάκων.

Διαβάστε επίσης

Συναγερμός στη Ντία: Γυναίκα από ιστιοπλοϊκό διακομίστηκε στο Βενιζέλειο

Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου: Επιστολή διαμαρτυρίας για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών από τον Ιανουάριο 2026