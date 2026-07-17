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ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Στην Ανταρκτική πανηγύριζε για την Αργεντινή με κοντομάνικο

ανταρκτική, πανηγυρισμός
clock 12:20 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η πρόκριση της Εθνικής Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Αγγλίας, γιορτάστηκε ακόμη και σε ένα από τα πιο παγωμένα μέρη του πλανήτη.

Στη Βάση Εσπεράνσα, που βρίσκεται στην Ανταρκτική, η επιτυχία της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι («Scaloneta») προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία είχε πέσει στους -23 βαθμούς Κελσίου.

Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό της βάσης συμμετείχαν σε έναν συγκινητικό πανηγυρισμό από ένα από τα νοτιότερα σημεία του πλανήτη, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για την «Αλμπισελέστε» δεν γνωρίζει σύνορα.

Δείτ το βίντεο

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύθηκε από τον Γκουστάβο Ολιβέρα, εκπαιδευτικό του Επαρχιακού Σχολείου Νο 38 που λειτουργεί στη Βάση Εσπεράνσα.

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