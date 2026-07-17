Γεωργιάδης: «Ο Πολάκης είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας σχεδίασε τη διάλυση του κόμματος»

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η πορεία κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αποτέλεσμα σχεδίου του πρώην πρωθυπουργού, ενώ χαρακτήρισε τον Παύλο Πολάκη ως τη «μόνη ελπίδα» να παραμείνει το κόμμα στην πολιτική επικαιρότητα.

«Ο Τσίπρας, όταν συνετρίβη από τον Μητσοτάκη το 2023, τι είπε στον εαυτό του; "Σιγά μη με φάνε οι Συριζαίοι". Από τότε δούλευε για να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαιο ότι η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Το ότι αυτός σχεδίασε να καταστρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ έχει μία λογική. Το ότι οι άλλοι δέχθηκαν να καταστραφούν με τόση ευκολία, αυτό με ξεπερνά», ανέφερε.











Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι αντέγραψε τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Τον έβλεπα που μιλούσε με τους πολίτες μέσα από τα ψηφιακά παράθυρα. Αντέγραψε τον Κασσελάκη, κόπι-πάστε, όπως έλεγε και ο Πολάκης. Άντε Αλέξη μου και στα γήπεδα του τένις», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν θα έπαιζε τένις με τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε γελώντας: «Για ball boy θα τον έχουμε»

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον Σωκράτη Φάμελλο, λέγοντας ότι δεν κατανοεί γιατί ανέλαβε την προεδρία του κόμματος.

«Ο Φάμελλος, αξιοπρεπής άνθρωπος, κάθισε να γίνει ο μοιραίος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο; Για να μην του σηκώνει το τηλέφωνο ο Τσίπρας;», σχολίασε.

Τέλος, συγκρίνοντας τον Παύλο Πολάκη με τη Ρένα Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι ο πρώτος αποτελεί τη μοναδική ελπίδα του κόμματος.

«Ο Πολάκης είναι η μόνη τους ελπίδα να κάνουν κάτι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν στη Βουλή, αλλά κάποια φασαρία θα την κάνει, θα ταράξει τα νερά, θα τσακωθεί με τον Τσίπρα, με εμένα, θα πει καμιά χοντράδα, θα γράψει κάτι τα μεσάνυχτα στο Facebook, κάτι θα κάνει. Με τη Δούρου θα είναι ψόφια τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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