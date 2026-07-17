Ευρωπαϊκό στίβου Κ18: Στον τελικό του μήκους ο Παπαγιαννάκης του ΟΦΗ

Πολύ καλη εμφάνιση πραγματοποίησε στο μήκος, ο Άλκης Παπαγιαννάκης του ΟΦΗ . Βελτίωσε το ρεκόρ του και πήρε την πρόκριση στον αυριανό τελικό (18.25) του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου Κ18 στην Ιταλία. Στο Β΄προκριματικό γκρουπ αγωνίστηκε ο Παπαγιαννάκης που ξεκίνησε τον αγώνα του με 7,26 μ. (0,3) επίδοση που είναι ατομικό του ρεκόρ. Ο αθλητής του Γιώργου Κόκκινου έκανε και τη δεύτερη προσπάθεια στα 7,11 μ. (0.3) και άφησε την τρίτη, καθώς είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό. Το ρεκόρ του αθλητή ήταν 7,10 μέτρα. Ο Παπαγιαννάκης πέτυχε την έκτη επίδοση ανάμεσα στους 12 που προκρίθηκαν.