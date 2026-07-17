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Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ

νακη
clock 17:00 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Η Νάκυ Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να αποχαιρετήσουν και δημόσια την παρουσιάστρια, ήταν και ο Τάκης Σαγιώρ. 

 «Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκυ Αγάθου καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ», έγραψε σε ανάρτησή του.

αγαθου

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