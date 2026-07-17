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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Ανατροπή στις μετακινήσεις - Νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Κίσσαμος – Κολυμπάρι

τροχαια ΒΟΑΚ
clock 17:52 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών.

Οι ρυθμίσεις αφορούν το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Συγκεκριμένα επηρεάζουν το τμήμα Κίσσαμος – Κολυμπάρι.

Οι περιορισμοί θα ισχύσουν από την Κυριακή 19 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026.

Για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των οδηγών, οι εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες (22:00 έως 06:00).

Το χρονοδιάγραμμα των έργων ανά σημείο

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος των έργων θα διεξάγεται εναλλάξ (εκ περιτροπής) και η ρύθμιση θα γίνεται με χρήση φωτεινού σηματοδότη.

Οι εργασίες θα χωριστούν σε δύο φάσεις:Πρώτη φάση (19/07 έως 22/07): Εργασίες από τη χιλιομετρική θέση (χ.θ.) 29+500 έως τη χ.θ. 29+000.

Δεύτερη φάση (22/07 έως 25/07): Εργασίες από τη χιλιομετρική θέση (χ.θ.) 29+000 έως τη χ.θ. 28+500.

Έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

Η τήρηση των μέτρων κρίνεται απαραίτητη για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Στόχος είναι η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και του τεχνικού προσωπικού.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα συγκεκριμένα σημεία.

Οι οδηγοί οφείλουν να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται με την εργοταξιακή σήμανση, καθώς και με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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