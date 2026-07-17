Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου: Απέκτησε τον Αμερικανό Εμάνουελ Στιούαρντ

Σε μία σημαντική μεταγραφή ενόψει της συμμετοχής της στην Ελίτ Λιγκ, προχώρησε η ομάδα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου που απέκτησε τον Αμερικανό γκάρντ Εμάνουελ Στιούαρντ.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την απόκτηση του Emanuel Steward.



Ο απόφοιτος του University of Montana Western είναι point guard, με εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού και ηγετικά χαρακτηριστικά. Δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, παίρνει σωστές αποφάσεις στο Pick & Roll και μπορεί να σκοράρει τόσο «ένας εναντίων ενός» όσο και από την περιφέρεια, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη επιθετική… απειλή.



Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Emanuel πραγματοποίησε την καλύτερη χρονιά της καριέρας στο University of Montana Western, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 17,7 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ είχε 44,2% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 82,8% στις βολές.



Emanuel, καλωσόρισες στην οικογένειά της Αναγέννησης. Ευχόμαστε υγεία και μια ακόμα επιτυχημένη σεζόν, γεμάτη νέες εμπειρίες και επιτεύγματα που θα τον οδηγήσουν ακόμα πιο ψηλά”.