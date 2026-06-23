ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κόμβο Καλυβών-Αγ. Ραφαήλ & Κίσσαμο Χανίων - Κολυμπάρι

H Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ισχύουσες από την 18/06/2026 έως και 18/08/2026, προκειμένου πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες εργασίες στον υπό κατασκευή Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα Χανιά –Γεωργιούπολη από τη χ.θ. 18+600 έως και 20+600, (μετά τον κόμβο Καλυβών), με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια ισχύς των ως άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται επί του Β.Ο.Α.Κ. στο ύψος των έργων θα διεξάγεται κανονικά και για τις δύο κατευθύνσεις με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας.

Επίσης αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ισχύουσες από την 17/06/2026 έως και 17/11/2026, προκειμένου πραγματοποιηθούν καθορισμένες εργασίες μικρής διάρκειας στο έρεισμα της οδού, σταδιακά στο τμήμα από τη χ.θ. 23+000 (κόμβος Κολυμβαρίου) έως χ.θ. 35+335 (μετά τον κόμβο Καστελίου) του Β.Ο.Α.Κ

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφασίστηκαν αποσκοπώντας στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της κυκλοφορίας οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή των καθορισμένων εργασιών.

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