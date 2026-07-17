ΟΓΕ Κρήτης: Η σκληρή αλήθεια πίσω από το "τουριστικό θαύμα" για τις εργαζόμενες

Οι σύλλογοι και οι ομάδες γυνακών της Κρήτης (μελών της Ο.Γ.Ε) καταγγέλλουν τις συνθήκες εργασίας στον τουριστικό κλάδο, αναδεικνύοντας την εκμετάλλευση και τα εξαντλητικά ωράρια των εργαζομένων πίσω από τα τουριστικά ρεκόρ.

Διεκδικούν Συλλογικές Συμβάσεις, μέτρα προστασίας της μητρότητας και δομές φροντίδας, καλώντας τις γυναίκες σε οργάνωση και αγώνα για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Η επιστολή:

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ



Eργαζόμενη στον τουρισμό, στην εστίαση, νέα μητέρα,

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) στην Κρήτη, απευθυνόμαστε σε σένα. Σε σένα που κάθε καλοκαίρι κρατάς όρθια τη «βαριά βιομηχανία» του τουρισμού, που δουλεύεις στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα μαγειρεία, στην καθαριότητα, στη reception, στα μπαρ, στα τουριστικά επαγγέλματα, πίσω από τη βιτρίνα του «τουριστικού θαύματος».

Μας λένε ότι ζούμε σε τουριστικό παράδεισο. Διαφημίζουν διαρκώς τα ρεκόρ αφίξεων, τα γεμάτα ξενοδοχεία, τα νέα κέρδη των ομίλων. Πίσω όμως από τα ρεκόρ τους υπάρχουν οι δικές μας τσακισμένες μέσες, τα πόδια που πρήζονται στην ορθοστασία, τα χέρια που δεν προλαβαίνουν να σταματήσουν, η αγωνία για το παιδί, το σπίτι, τον ηλικιωμένο, τον άρρωστο , για τις ανάγκες της οικογένειας.

Μαθαίνουμε κάθε μέρα από πρώτο χέρι τι σημαίνει «ανάπτυξη» για τη δική μας ζωή :

‣ καθώς η εντατικοποίηση στα ξενοδοχεία και στους χώρους εστίασης γίνεται καθημερινότητα, με τα σπαστά ωράρια, τα 10ωρα και 12ωρα, τις ελλείψεις προσωπικού, τα ρεπό που χάνονται, τις υπερωρίες που δεν πληρώνονται όπως πρέπει, με την υγεία και την ασφάλειά μας να μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους για τις επιχειρήσεις και το κράτος.

‣ καθώς οι μισθοί μας δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά, ενώ οι τιμές στην ενέργεια, στα ενοίκια, στα τρόφιμα, στις μετακινήσεις και στα είδη πλατιάς κατανάλωσης εξανεμίζουν το εισόδημα πριν τελειώσει ο μήνας.

‣ καθώς τελειώνει η σεζόν και πολλές από εμάς μένουμε με την ανασφάλεια της ανεργίας, με επιδόματα που δεν καλύπτουν τη ζωή μας, με ένσημα που κυνηγάμε, με την αγωνία αν και πότε θα ξαναδουλέψουμε.

‣ καθώς η μητρότητα αντιμετωπίζεται από την εργοδοσία σαν «κόστος» και η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ, των αρρώστων της οικογένειας φορτώνεται ατομικά στις πλάτες μας.

‣ καθώς όταν κλείνουν τα σχολεία οι εργαζόμενες μητέρες αναγκαζόμαστε να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για summer camps και ιδιωτικές δομές, ή να επιστρατεύουμε γιαγιάδες και συγγενείς, ενώ τα παιδιά μας χρειάζονται παιχνίδι, άθληση, θάλασσα, φύση, δημιουργική απασχόληση και ασφαλείς χώρους.

‣ καθώς εμείς που δουλεύουμε για να κάνουν άλλοι διακοπές, συχνά δεν μπορούμε να πάμε ούτε λίγες μέρες με τα παιδιά μας στη θάλασσα, γιατί ο ήλιος, οι παραλίες, η ξεκούραση και η αναψυχή έχουν γίνει ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα.

Και την ίδια ώρα έρχονται κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και εργοδοσία να μας μιλήσουν για «μισθολογική διαφάνεια» και για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος. Θέλουν να παρουσιάσουν ως λύση την ενημέρωση για τους μισθούς, ενώ αφήνουν άθικτες τις πραγματικές αιτίες της ανισοτιμίας: την εποχικότητα, την υποαπασχόληση, τις ευέλικτες σχέσεις, τη δουλειά με ημερομηνία λήξης, τις διακοπές του εργάσιμου βίου λόγω μητρότητας, την απουσία δημόσιων και δωρεάν δομών φροντίδας.

Δεν μας φτάνει να ξέρουμε με «διαφάνεια» πόσο χαμηλά πληρωνόμαστε. Δεν μας αρκεί να μας μετρούν στατιστικά, όταν η εργοδοσία αξιοποιεί κάθε μορφή ευελιξίας με αποτέλεσμα ο μέσος μισθός των γυναικών -με τα δικά τους στοιχεία- να καθηλώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα ώστε να μειώνεται συνολικά η τιμή της δουλειάς μας. Η ισοτιμία δεν σημαίνει ίση εκμετάλλευση. Σημαίνει δικαίωμα στη σταθερή δουλειά, στον αξιοπρεπή μισθό, στον ελεύθερο χρόνο, στην προστασία της μητρότητας, και του γυναικείου οργανισμού στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών του μόχθου..

Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να δουλεύουμε λιγότερες ώρες με σταθερή εργασία και να ζούμε καλύτερα. Υπάρχουν οι δυνατότητες για δημόσιες και δωρεάν δομές και υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας, δημιουργικής απασχόλησης, για κατασκηνώσεις και ΚΔΑΠ για όλα τα παιδιά, για ελεύθερες και καθαρές παραλίες, για κοινωνικό τουρισμό χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Όμως όλα αυτά σκοντάφτουν στην πολιτική που θεωρεί τις ανάγκες μας κόστος και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων ιερό και απαραβίαστο δικαίωμα.

Δεν ανεχόμαστε:

‣ Να μετριέται η αξία της ζωής μας με τα κέρδη των ξενοδόχων και των μεγαλοεπιχειρηματιών του τουρισμού.

‣ Να δουλεύουμε εξαντλημένες όλο το καλοκαίρι και να μην μπορούμε να εξασφαλίσουμε ούτε λίγες μέρες ξεκούρασης για εμάς και τα παιδιά μας.

‣ Να παρουσιάζεται ως «ατομική ευθύνη» η φροντίδα των παιδιών και της οικογένειας, ενώ το κράτος αποσύρεται και ανοίγει πεδίο κερδοφορίας σε ιδιώτες.

‣ Να αξιοποιείται το μισθολογικό χάσμα για νέες εξαγγελίες χωρίς ουσία, την ώρα που οι μισθοί, τα δικαιώματα και ο χρόνος μας τσακίζονται.

Καμία μας δεν είναι μόνη! Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα ρεκόρ κερδών τους με τη ζωή την υγεία και τη ξεκούραση μας!!

Μαζί με τα σωματεία μας, με τους Συλλόγους και τις Ομάδες Γυναικών της ΟΓΕ, με τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους μας στους χώρους δουλειάς, μπορούμε να δυναμώσουμε τη συλλογική διεκδίκηση. Να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών μας.

Διεκδικούμε:

‣ Υπογραφή και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένα δικαιώματα και πλήρη ασφάλιση για όλες και όλους.

‣ Σταθερό ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, 5ήμερο - 7ωρο - 35ωρο, με δύο συνεχόμενα ρεπό. Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων . Πληρωμή όλων των υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών και αργιών.

‣ Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, επαρκές μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, ανθρώπινους ρυθμούς εργασίας. Καμία έγκυος, λεχώνα ή νέα μητέρα σε πόστο που επιβαρύνει την υγεία της.

‣ Επίδομα ανεργίας για όλο το διάστημα της ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και μέτρα προστασίας για τις εποχικά εργαζόμενες.

‣ Δημόσιες και δωρεάν κατασκηνώσεις, θερινά ΚΔΑΠ και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για όλα τα παιδιά, με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, με όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Ειδική μέριμνα για παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

‣ Πλήρης άδεια και επίδομα κυοφορίας, λοχείας, επίδομα και άδεια μητρότητας για τις νέες μητέρες, ανεξάρτητα από τη μορφή και τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης

. Κατάργηση της προϋπόθεσης της συμπλήρωσης τουλάχιστον 200 ημερών ασφάλισης για τη χορήγηση της άδειας μητρότητας (κύησης – τοκετού – λοχείας) από τον ΕΦΚΑ και επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες που σήμερα αποκλείονται από αυτή για τον ως άνω λόγο



Δεν κάνουμε πίσω από τις ανάγκες, τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας

Παίρνουμε θέση στον συλλογικό αγώνα, για να μη θυσιάζονται οι ζωές μας στον βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.





Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!

ΕΛΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ο.Γ.Ε.)





• Ομάδα Γυναικών Ηρακλείου και Μαλεβιζίου: [email protected]

• Ομάδα Γυναικών Αρχανών: [email protected]

• Ομάδα Γυναικών Μοιρών: [email protected]

• Σύλλογος Γυναικών Χανίων: [email protected]

• Σύλλογος Γυναικών Ρεθύμνου : [email protected]

• Ομάδα Γυναικών Σητείας: [email protected]

• Ομάδα Γυναικών Αγίου Νικολάου: [email protected]

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