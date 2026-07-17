Βουτιά στην πισίνα της Κλεοπάτρας: Το "εφέ σαμπάνιας" και τα βυθισμένα ρωμαϊκά μάρμαρα (εικόνες)

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, η Αρχαία Πισίνα της Κλεοπάτρας (Antique Pool) στο Παμούκαλε της Τουρκίαςσυνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα χιλιάδων τουριστών, προσφέροντας ένα σπάνιο ταξίδι στον χρόνο.

Πρόκειται για έναν επίγειο παράδεισο, όπου η γεωλογική ιστορία συναντά τη ρωμαϊκή αρχαιότητα, επιτρέποντας στους επισκέπτες να κολυμπήσουν κυριολεκτικά ανάμεσα σε βυθισμένους κίονες δύο χιλιάδων ετών.

Η πισίνα, η οποία βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της Ιεράπολης, ακριβώς πάνω από τους διάσημους λευκούς αναβαθμούς τραβερτίνη, δημιουργήθηκε με φυσικό αλλά βίαιο τρόπο. Ένας ισχυρός σεισμός κατά τον 7ο αιώνα μ.Χ. προκάλεσε την κατάρρευση του παρακείμενου ναού του Απόλλωνα, με αποτέλεσμα οι μαρμάρινοι κίονες και τα αρχιτεκτονικά μέλη να βυθιστούν στα ιαματικά νερά, δημιουργώντας το σημερινό απόκοσμο αλλά γοητευτικό σκηνικό.

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Το «εφέ σαμπάνιας» και ο μύθος της βασίλισσας

Πέρα από την ιστορική της αξία, η πηγή είναι παγκοσμίως γνωστή για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Το νερό αναβλύζει σταθερά στους 36°C καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας μια ιδανική θερμοκρασία για χαλάρωση. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στην υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα και διοξείδιο του άνθρακα, γεγονός που δημιουργεί αναρίθμητες φυσικές φυσαλίδες. Αυτό το «εφέ σαμπάνιας», όπως το αποκαλούν οι επισκέπτες, προσφέρει την αίσθηση ενός απαλού, φυσικού μασάζ.

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Ο θρύλος που περιβάλλει την τοποθεσία θέλει την ίδια τη βασίλισσα της Αιγύπτου, Κλεοπάτρα, να έχει κολυμπήσει στα νερά αυτά, έπειτα από δώρο του Μάρκου Αντώνιου, προκειμένου να διατηρήσει τη νεότητα και την απαράμιλλη ομορφιά της.

Αν και οι ιστορικοί αντιμετωπίζουν την ιστορία ως έναν γοητευτικό μύθο, η φήμη της πηγής ως ελιξίριο ομορφιάς παραμένει αναλλοίωτη.

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Προκλήσεις και βιώσιμος τουρισμός

Η διαχείριση της ροής των τουριστών αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχήματα των τοπικών αρχών, καθώς η ανάγκη για προστασία του ευαίσθητου αρχαιολογικού χώρου είναι επιτακτική. Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση στον χώρο περιήγησης είναι ελεύθερη, ωστόσο η είσοδος στο νερό απαιτεί ειδικό αντίτιμο, με αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς για την αποφυγή φθορών στα αρχαία μάρμαρα.

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Σήμερα, η Πισίνα της Κλεοπάτρας δεν αποτελεί απλώς ένα τουριστικό αξιοθέατο, αλλά έναν ζωντανό σύνδεσμο με το παρελθόν, αποδεικνύοντας πώς η φύση και η ανθρώπινη ιστορία μπορούν να συνυπάρξουν, δημιουργώντας ένα μνημείο απαράμιλλης ομορφιάς.

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