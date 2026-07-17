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GOSSIP - LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη για συνεργασία με τον ΑΝΤ1

κοσιώνη
clock 20:00 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σία Κοσιώνη έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1 και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το νέο της ξεκίνημα.

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή», έγραψε η δημοσιογράφος.

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