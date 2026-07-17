Στα ημιτελικά του Athens Open η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Athens Open, καθώς εξασφάλισε την πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης, επικρατώντας της Αλίσια Παρκς με 2-0 σετ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε στο πλευρό της και την υποστήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο37 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε της Αμερικανίδας αντιπάλου της (Νο70) με 6-4, 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τις τέσσερις καλύτερες αθλήτριες του τουρνουά.

Η Σάκκαρη μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε από νωρίς διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της. Με μπρέικ στο 1-1 απέκτησε το πρώτο σημαντικό προβάδισμα, ωστόσο η Παρκς αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρέμεινε συγκεντρωμένη, απάντησε με νέο «χτύπημα» και στη συνέχεια διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της, φτάνοντας στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα της αναμέτρησης παρέμεινε υπό τον έλεγχο της Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρήκε ξανά τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία, διατήρησε την υπεροχή της στο σερβίς και με μπρέικ στο 5-3 έβαλε τις βάσεις για την ολοκλήρωση της νίκης.

Με ψυχραιμία στο φινάλε, η Σάκκαρη έκλεισε το σετ με 6-3 και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open, συνεχίζοντας την προσπάθειά της μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης (18/7) θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέβα (Νο90), η οποία νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-3) της Τερέζα Βαλεντόβα (Νο49).