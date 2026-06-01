Απέργης: «Στο ξεκίνημα μου είχα δεχθεί bullying για τα κιλά μου και με είχε ενοχλήσει πολύ»

Ο Νίκος Απέργης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και μίλησε για το bullying που δέχθηκε στο παρελθόν για τα παραπανίσια του κιλά.

«Στο ξεκίνημα μου είχα δεχθεί μπούλινγκ για τα κιλά μου. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με ενοχλούσε, με ενοχλούσε αρκετά. Έκανα προσπάθειες να χάνω πιο εύκολα, με διάφορες διατροφές, μα το σκαρί μου είναι τέτοιο που πάντα θα έχω λίγα παραπάνω κιλά», είπε ο τραγουδιστής.

«Έτσι λοιπόν σιγά σιγά το δέχθηκα και το αποφάσισα, ότι έτσι είμαι και σε όποιον αρέσει» συμπλήρωσε

