Γιάννης Αντετοκούνμπο: Φόρεσε τα ποδοσφαιρικά του και δείχνει έτοιμος για… αλλαγή καριέρας

Η σεζόν 2025/2026 ολοκληρώθηκε με την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτά το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά!

Στον τελικό της Βουδαπέστης, τα γνώριμα πρόσωπα ήταν πολλά και ένα από αυτό ήταν το Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν καλεσμένος της UEFA για να δει το ματς από κοντά, μαζί με την οικογένεια του.

Παράλληλα ο Greek Freak συμμετείχε και σε διάφορες δραστηριότητες πριν τον τελικό, όπως και σε έναν φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο Αντετοκούνμπο έβαλε τα ποδοσφαιρικά του, θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και έδειξε ότι είναι… υπεραθλητής, μιας και οι επαφές του με τη μπάλα ήταν τρομερές!

Μάλιστα ο σταρ των Μιλγούοκι Μπακς ανέβασε τις καλύτερες στιγμές του από τον ποδοσφαιρικό του αγώνα και για λίγο… άλλαξε υπηκοότητα! Συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο βίντεο που δημοσίευσε έβαλε τη λεζάντα: «Antetokoumpinho», θέλοντας να δείξει ότι είναι τόσο καλός στο ποδόσφαιρο όσο ένας Βραζιλιάνος!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Νέες αφίξεις μεταναστών - Προβληματισμός στις Αρχές

Κρήτη: Νεκρός οδηγός αγροτικού - Τι εξετάζει η Αστυνομία

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Αλλαγές στη συμφωνία προτείνει η Τεχεράνη