ΔΕΥ.01 Ιου 2026 16:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Χωριάτικη σαλάτα με ζυμαρικά
μακαρονοσαλάτα, ζυμαρικά
clock 15:15 | 01/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

  • 250 γρ. κοφτό μακαρονάκι ή πέννες
  • 1 φλ. τσαγιού ντοματίνια κομμένα στη μέση
  • 1 πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη
  • 1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
  • 1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
  • 1 αγγούρι κομμένο σε φέτες
  • 1/2 φλ. τσαγιού ελιές Καλαμών
  • 150 γρ. φέτα θρυμματισμένη
  • 1/2 φλ. τσαγιού μανιτάρια φρέσκα κομμένα σε φέτες (προαιρετικά)
  • Για το dressing:
  • 1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
  • 1/4 φλ. τσαγιού ξίδι
  • 1 κ. σ. χυμό λεμονιού
  • 1- 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
  • 1 1/2 κ. γλ. ρίγανη
  • 1 κ. γλ. βασιλικό ξερό
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • 1/2 κ. γλ. ζάχαρη (προαιρετικά)

Εκτέλεση

  1. Βράστε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σουρώστε και ξεπλύνετε με κρύο νερό.
  2. Σε ένα μεγάλο μπολ προσθέστε τα ζυμαρικά, τα ντοματίνια, τις πιπεριές, το αγγούρι, το κρεμμύδι, τις ελιές και τη φέτα.
  3. Σε ένα μικρό μπολ χτυπήστε καλά όλα τα υλικά του dressing μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  4. Περιχύστε τη σαλάτα με το dressing και ανακατέψτε απαλά.
  5. Βάλτε τη σαλάτα στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα πριν το σερβίρισμα ώστε να δέσουν οι γεύσεις.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Θρεπτικό φακόρυζο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κρεμμύδι Φετα Σκόρδο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis