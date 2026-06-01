Τι θα φάμε σήμερα; Χωριάτικη σαλάτα με ζυμαρικά

Υλικά
- 250 γρ. κοφτό μακαρονάκι ή πέννες
- 1 φλ. τσαγιού ντοματίνια κομμένα στη μέση
- 1 πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη
- 1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
- 1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 1 αγγούρι κομμένο σε φέτες
- 1/2 φλ. τσαγιού ελιές Καλαμών
- 150 γρ. φέτα θρυμματισμένη
- 1/2 φλ. τσαγιού μανιτάρια φρέσκα κομμένα σε φέτες (προαιρετικά)
- Για το dressing:
- 1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
- 1/4 φλ. τσαγιού ξίδι
- 1 κ. σ. χυμό λεμονιού
- 1- 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
- 1 1/2 κ. γλ. ρίγανη
- 1 κ. γλ. βασιλικό ξερό
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- 1/2 κ. γλ. ζάχαρη (προαιρετικά)
Εκτέλεση
- Βράστε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σουρώστε και ξεπλύνετε με κρύο νερό.
- Σε ένα μεγάλο μπολ προσθέστε τα ζυμαρικά, τα ντοματίνια, τις πιπεριές, το αγγούρι, το κρεμμύδι, τις ελιές και τη φέτα.
- Σε ένα μικρό μπολ χτυπήστε καλά όλα τα υλικά του dressing μέχρι να ομογενοποιηθούν.
- Περιχύστε τη σαλάτα με το dressing και ανακατέψτε απαλά.
- Βάλτε τη σαλάτα στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα πριν το σερβίρισμα ώστε να δέσουν οι γεύσεις.
Πηγή: newsbeast.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: