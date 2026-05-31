Τι θα φάμε σήμερα; Θρεπτικό φακόρυζο

Υλικά
- 1 φλ. τσαγιού φακές
- 1/2 φλ. τσαγιού ρύζι (καρολίνα ή γλασέ)
- 1 μικρό κρεμμύδι
- 1 σκελίδα σκόρδο (προαιρετικά)
- 2- 3 κ. σ. ελαιόλαδο
- 1 φύλλο δάφνης
- Αλάτι, πιπέρι
- Λίγο ξίδι ή λεμόνι στο τέλος (προαιρετικά)
Εκτέλεση
- Ξεπλύνετε τις φακές και βράστε τες σε νερό για περίπου 10 λεπτά. Σουρώστε και αφήστε στην άκρη.
- Σε μια κατσαρόλα, σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο με το ελαιόλαδο.
- Προσθέστε τις φακές, τη δάφνη και περίπου 3 φλιτζάνια νερό.
- Βράστε για περίπου 15 λεπτά.
- Ρίξτε το ρύζι, αλάτι και πιπέρι, και συνεχίστε το βράσιμο για άλλα 15 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να δέσει το φαγητό.
- Στο τέλος, προσθέστε λίγο λεμόνι ή ξίδι αν θέλετε.
