Τι θα φάμε σήμερα; Θρεπτικό φακόρυζο
Υλικά

  • 1 φλ. τσαγιού φακές
  • 1/2 φλ. τσαγιού ρύζι (καρολίνα ή γλασέ)
  • 1 μικρό κρεμμύδι
  • 1 σκελίδα σκόρδο (προαιρετικά)
  • 2- 3 κ. σ. ελαιόλαδο
  • 1 φύλλο δάφνης
  • Αλάτι, πιπέρι
  • Λίγο ξίδι ή λεμόνι στο τέλος (προαιρετικά)

Εκτέλεση

  1. Ξεπλύνετε τις φακές και βράστε τες σε νερό για περίπου 10 λεπτά. Σουρώστε και αφήστε στην άκρη.
  2. Σε μια κατσαρόλα, σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο με το ελαιόλαδο.
  3. Προσθέστε τις φακές, τη δάφνη και περίπου 3 φλιτζάνια νερό.
  4. Βράστε για περίπου 15 λεπτά.
  5. Ρίξτε το ρύζι, αλάτι και πιπέρι, και συνεχίστε το βράσιμο για άλλα 15 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να δέσει το φαγητό.
  6. Στο τέλος, προσθέστε λίγο λεμόνι ή ξίδι αν θέλετε.

