Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η φωτογραφία με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη μέσα από το νοσοκομείο

Ο Αιμίλιος Βουγιουλάκης έκανε μία ανάρτηση με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ με τους δύο να χαμογελάνε αγκαλιά μέσα σε δωμάτιο του Ασκληπιείου της Βούλας.

Σύμφωνα με την εκπομπή Πρωινό, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο «Ασκληπιείο» Βούλας για εξετάσεις.

«Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί!», έγραψε χαρακτηριστικά ο ξάδελφος του στην κοινή τους φωτογραφία.

