ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 01:46
Κουίκ: «Πικραίνομαι που έχασα χρόνο από το μεγάλωμα των παιδιών μου, είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία»
clock 12:00 | 31/05/2026
newsroom ekriti.gr

Ο Τέρενας Κουίκ μίλησε στην εκπομπή "Σαββατοκύριακό Παρέα"  και μεταξύ άλλων, μίλησε τόσο για τις στιγμές που έχουν καθορίσει την επαγγελματική του διαδρομή όσο και για τις στιγμές που έχασε από την οικογένεια του, λόγω της δουλειάς.

 «Όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ήμουν τόσο συγκινημένος που δεν μπορούσα να πω την είδηση. Ήμουν το παιδί του πολιτικά. Με το που τελείωσε μάλιστα η εκπομπή, την ώρα που τελείωνε η μετάδοση, μου είπαν στο ακουστικό “μόλις τελειώσουμε, φύγε κατευθείαν για το ΙΑΣΩ”. Γεννούσε η γυναίκα μου τον γιο μου», είπε αρχικά.

«Πικραίνομαι που έχασα χρόνο από το μεγάλωμα των παιδιών μου λόγω της δουλειάς. Θέλω να μετανιώνω αλλά ξέρω ότι είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία. Με τη γυναίκα μου, την Άντα, κουβεντιάζω πολλές φορές αυτό το θέμα αλλά, όταν θες να είσαι υπεύθυνος και σου έχουν εμπιστευτεί μια θέση, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά», κατέληξε

