Ηράκλειο: Η ακρίβεια αλλάζει την καθημερινότητα - Στα ύψη καύσιμα, ενοίκια και βασικά αγαθά

Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά στο Ηράκλειο, επηρεάζοντας πλέον κάθε πτυχή της καθημερινότητας, από τα ψώνια και τα καύσιμα μέχρι τη στέγαση και τη διασκέδαση . Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη διατηρεί σε ορισμένες περιπτώσεις πλεονεκτήματα λόγω της τοπικής παραγωγής, το αυξημένο κόστος ζωής παραμένει ένα από τα βασικότερα προβλήματα για χιλιάδες οικογένειες.

Στην αγορά τροφίμων, οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές τιμές ακόμη και σε βασικά αγαθά. Πολλοί περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα, αναζητώντας προσφορές και οικονομικότερες επιλογές, ενώ η συνεχής αύξηση του κόστους μεταφοράς και παραγωγής εξακολουθεί να επηρεάζει τις τιμές στα ράφια.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η επιβάρυνση και στις μετακινήσεις. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο Ηράκλειο έχει φτάσει σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και τα 2,19 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και το κόστος λειτουργίας επιχειρήσεων. Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων επηρεάζει συνολικά την αγορά, καθώς μετακυλίεται στις μεταφορές, στις υπηρεσίες και τελικά στον καταναλωτή.

Την ίδια ώρα, η στέγαση εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για τα νοικοκυριά. Τα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα τα ενοίκια να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον ακόμη και τετραμελείς οικογένειες αναγκάζονται να αναζητούν κατοικίες περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων , προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ένωσης Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η μεταβίβαση μεγάλου αριθμού ακινήτων σε επενδυτικά funds και η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα έχουν περιορίσει δραστικά την προσφορά κατοικιών, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις των ενοικίων.

Οι επιπτώσεις της ακρίβειας αποτυπώνονται πλέον και στον τρόπο που οι πολίτες διαχειρίζονται τον ελεύθερο χρόνο τους. Οι έξοδοι για καφέ, φαγητό ή διασκέδαση γίνονται πιο προσεκτικά και με αυστηρότερο προγραμματισμό, ενώ επαγγελματίες της εστίασης και της νυχτερινής ζωής παρατηρούν ότι ο κόσμος συνεχίζει να βγαίνει, αλλά καταναλώνει λιγότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

