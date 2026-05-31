Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο ένας από τους δύο λογιστές - Ελεύθεροι οι υπόλοιποι 9

Την προφυλάκιση του ενός από τους δύο λογιστές – αδέλφια από το Ρέθυμνο αποφάσισαν Ανακριτής και Εισαγγελέας για την υπόθεση του κυκλώματος παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους 22 συλληφθένες στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου απολογιών, ο οποίος διήρκεσε πολλές ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο προφυλακισθείς φέρεται να είχε κομβική συμμετοχή στη λειτουργία του κυκλώματος που ερευνάται από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν μέχρι σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρου ς.

Η κρίση των δικαστικών λειτουργών για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν χθες το πρωί στα δικαστήρια για τις απολογίες τους, είναι ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως δέκα χιλιάδων ευρώ στον καθένα.

Σύμφωνα με την δικογραφία πλην των δύο αδελφών, σημαντικό ρόλο στην υπόθεση είχαν πρόσωπα εμπλεκόμενα με συγκεκριμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Ένας εξ αυτών, έχει θέση αντιδημάρχου σε Δήμο της Κρήτης και συνδέεται με ΚΥΔ από το 2021. Ο εν λόγω κατηγορούμενος, φαίνεται να ισχυρίζεται ότι δεν έχει εμπλακεί σε παράνομη ενέργεια. Όπως φέρεται να είπε απολογούμενος, δεχόταν μέσω ΚΥΔ δηλώσεις χωρίς να έχει δυνατότητα ελέγχου νομιμότητας . "Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση. Είτε είναι δηλωμένη, είτε όχι. Οποίος έρχεται, απλώς μάς δηλώνει την έκταση κι εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς taxis", είπε στον Ανακριτή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Η έρευνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.

