Στο τραπέζι η πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας

Η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα έχει «ανοίξει» πλέον για τα καλά. Το πρώτο βήμα έγινε τον Απρίλιο όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» σε υπουργεία, φορείς και αγορά να εξερευνήσουν τις δυνατότητες της χώρας, μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν πως θα διαθέσει 200 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, κάνοντας ξεκάθαρη την (επι) στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, ήδη βρίσκεται στα «σκαριά» η δημιουργία μίας διυπουργικής επιτροπής που θα εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μικρών αντιδραστήρων με στόχο τη συμβολή τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

«Μηχανισμό παρακολούθησης» το χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικος Τσάφος, τονίζοντας πως στόχος του είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία και να εισηγηθεί μελλοντικά αν είναι σκόπιμη η εγκατάσταση μιας μονάδας πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα στη χώρα.

«Θα βοηθούσε» αν υπήρχαν παραδείγματα χωρών με πυρηνικά προγράμματα που ολοκληρώνονται εντός χρονοδιαγράμματος και εντός budget σχολίασε ο υφυπουργός ΥΠΕΝ.

«Θέλουμε» την πυρηνική ενέργεια;

Πριν αποφασίσει κανείς αν η Ελλάδα θα επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια, το πρώτο και βασικότερο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το αν «θέλει η χώρα να έχει πυρηνική ενέργεια;».

Ωστόσο, αυτό δεν είναι ένα εύκολο ερώτημα. Και για να απαντηθεί πρέπει πρώτα να έχουμε ανθρώπους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα αξιολογήσουν την κατάσταση.

«Πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό που συζητάμε. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους στον κλάδο. Είτε προχωρήσουμε με την πυρηνική ενέργεια, είτε όχι». Αυτό δήλωσε σε τοποθέτηση του στο πλαίσιο σχετικού συνεδρίου ο Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης από την πλευρά του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι από το 2027 θα λειτουργήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα πυρηνικής τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, με τον πρόεδρο Χρήστο Χουσιάδας να υπογραμίζει πως πριν από οποιαδήποτε μεγάλη ενεργειακή απόφαση, απαιτείται ισχυρή ρυθμιστική και επιστημονική υποδομή.

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει ένα γενικό θεσμικό πλαίσιο για την πυρηνική ενέργεια της Ελλάδας. Σύμφωνα με την Αναστασία Μακρή της εταιρείας Ζέπος & Γιαννόπουλος, το πλαίσιο διατάξεων αφορά κυρίως στον αντιδραστήρα του Δημόκριτου, ωστόσο υπάρχουν οι βάσεις για να κάνουμε τα επόμενα βήματα.

Προϋπόθεση η κοινωνική συναίνεση

«Δεν υπολογίζει κανείς πως θα έχουμε πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα, ούτε σήμερα, ούτε αύριο», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Στάθης Βλασσόπουλος συνιδρυτής της Athlos Energy και ένας εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης «Η Ελλάδα στη νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας», ωστόσο επισήμανε τη σημασία ύπαρξης ακαδημαϊκού και επαγγελματικού χώρου με αυτό το αντικείμενο.

«Είναι πολύ ενδιαφέρον για αθρώπους όπως εγώ, που χρειάστηκε να φύγω στο εξωτερικό» σημείωσε. «Ο βαθμός επιτυχίας ενός πυρηνικού προγράμματος βασίζεται στην αποδοχή του κόσμου» τόνισε ο κ. Βλασσόπουλος.

«Στην Ελλάδα έχουμε φτάσει να μιλάμε πλέον ανοιχτά για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας και αυτό είναι θεμιτό παρά τις διαφωνίες». «Είναι θετική η κινητοποίηση του κόσμου» και το γεγονός πως έχει πάψει να διχάζει τόσο έντονα την ευρωπαϊκή πολιτική, δήλωσε ο κ. Τσάφος.

«Το πραγματικό παραδοτέο αυτής της πρώτης φάσης είναι να απαντήσουμε εάν η χώρα θέλει να προχωρήσει παρακάτω», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τραγωδία στην Κέρκυρα, νεκρός 53χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα ΜΜΜ, σε ισχύ τα νέα μέτρα σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη