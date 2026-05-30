Ξανά στα ελληνικά λιμάνια το Crown Iris: Νέο «κύμα» οργής και κινητοποιήσεων

Το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και επεισόδια κατά προηγούμενες αφίξεις του σε ελληνικά λιμάνια, ξανάρχεται στη χώρα μας αναζωπυρώνοντας τις διαμαρτυρίες.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) και τα σωματεία εργαζομένων του ΟΛΠ εξέδωσαν ανακοίνωση με τις οποίες εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην άφιξη του Crown Iris, το οποίο, όπως αναφέρουν, μεταφέρει κυρίως Ισραηλινούς στρατιωτικούς.

«Οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ εκφράζουν την αντίθεσή τους για την άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου, καθώς θεωρούμε ότι είναι προκλητικό σε αυτή την περίοδο που ο Παλαιστινιακός αλλά και ο Λιβανέζικος λαός υποφέρουν και υφίστανται τα πάνδεινα από το κράτος του Ισραήλ», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση για το κρουαζιερόπλοιο.

Και καταλήγει: «Καλούμε την Κυβέρνηση αλλά και την διοίκηση του ΟΛΠ να αποτρέψουν την άφιξη του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου που σίγουρα θα προκαλέσει αντιδράσεις και προβλήματα στο Λιμάνι αλλά και στις ευαισθησίες του ελληνικού λαού».

Η ανακοίνωση για το Crown Iris

Ανακοίνωση των Δ.Σ. της ΟΜΥΛΕ και των σωματείων εργαζομένων του ΟΛΠ.

– ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΟΜ. Υ. Λ. Ε )



– ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ( ΕΤΧΥ/ΟΛΠ)



– ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ (ΕΜΥ/ΟΛΠ)



– ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.



– ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Πειραιάς 29/05/2026

Πληροφορηθήκαμε ότι στις 3/6/2026 έρχεται στο Λιμάνι του Πειραιά το κρουαζιερόπλοιο CROWN IRIS μεταφέροντας Ισραηλινούς στρατιωτικούς.

Οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ εκφράζουν την αντίθεσή τους για την άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου, καθώς θεωρούμε ότι είναι προκλητικό σε αυτή την περίοδο που ο Παλαιστινιακός αλλά και ο Λιβανέζικος λαός υποφέρουν και υφίστανται τα πάνδεινα από το κράτος του Ισραήλ.

Γίνονται μάλιστα ακόμα πιο προκλητικό όταν έχουν χτυπηθεί από τον Ισραηλινό στρατό δύο φορές οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα με απάνθρωπο τρόπο και χρησιμοποίηση ωμής βίας.

Οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ δηλώνουμε την σταθερή υποστήριξη μας στον Παλαιστινιακό λαό που αγωνίζεται για να αποκτήσει επιτέλους μία πατρίδα και καλούμε την Κυβέρνηση αλλά και την διοίκηση του ΟΛΠ να αποτρέψουν την άφιξη του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου που σίγουρα θα προκαλέσει αντιδράσεις και προβλήματα στο Λιμάνι αλλά και στις ευαισθησίες του ελληνικού λαού.

Τα Δ.Σ.

