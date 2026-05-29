Ηράκλειο: Ανοικτή ημερίδα για την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και τη Βιώσιμη Κινητικότητα

Η ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων και ευκαιριών στον τομέα της πράσινης διανομής, της μικροκινητικότητας και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι ο στόχος της ανοιχτής ημερίδας με τίτλο: «Το μέλλον της αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και της βιώσιμης κινητικότητας», που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10:00, στη αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» του Δημοτικού κτιρίου της οδού Ανδρόγεω.

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης GARDEN (Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Euro-MED, το οποίο προωθεί καινοτόμες «πράσινες» λύσεις για την αστική εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και τη βιώσιμη κινητικότητα συνδέοντας τις στρατηγικές του Δήμου και της Περιφέρειας με τις πρακτικές των επιχειρήσεων και τις τεχνολογικές λύσεις της αγοράς.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δύο θεματικά μέρη:

· Το Α’ μέρος (10:00 – 11:30) απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει διαδραστικό εργαστήριο με τίτλο «Οι περιπέτειες των ηρώων της τροφής: μια ιστορία αλλαγής», καθώς και ξενάγηση στο ηλεκτρικό όχημα του έργου GARDEN.

· Στο Β’ μέρος (11:30 – 14:30) θα παρουσιαστούν οι πιλοτικές εφαρμογές του έργου GARDEN, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Ηρακλείου, πρακτικές βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, καθώς και παραδείγματα εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης στην αστική διανομή τροφίμων.

Η ημερίδα θα φέρει κοντά εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και ειδικούς στους τομείς της βιώσιμης κινητικότητας και της αστικής εφοδιαστικής. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα συμμετάσχουν μαθητές του 6ου και 44ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές και διαδραστικές δράσεις γύρω από τη βιώσιμη διατροφή και κινητικότητα.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής: https://forms.gle/CoQNirM8ozXVKHmMA

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο GARDEN, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://garden.interreg-euro-med.eu/

