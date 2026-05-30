Κρήτη: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο - Στο νοσοκομείο 2 άτομα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή των Κουνουπιδιανών Χανίων, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στον κεντρικό δρόμο, ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμα από την Τροχαία, ένα επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα την ανατροπή του δικύκλου και τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο επιβαινόντων δεν εμπνέει ανησυχία. Φέρουν κυρίως ελαφρά τραύματα και εκδορές, ενώ υποβάλλονται σε προληπτικό εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο εσωτερικής κάκωσης.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά

Κρήτη: Συναγερμός στη Γαύδο - Δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του νησιού