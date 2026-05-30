Κρήτη: Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά

Στις δικαστικές φυλακές οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου μετά την απολόγία τους στον ανακριτή Χανίων, η 25χρονη μητέρα και ο 26χρονος σύντροφός της, μετά την ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθούν προφυλακιστέοι. Το ζευγάρι αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης κόρης της 25χρονης.

Οι απολογίες

Η διαδικασία στα δικαστήρια Χανίων ξεκίνησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι δύο κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις σοβαρές σωματικές βλάβες που έφερε το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες έκριναν ότι η προσωρινή τους κράτηση είναι επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του αδικήματος και την επικινδυνότητα της πράξης.

Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι

Την ίδια ώρα, η προσοχή της κοινής γνώμης παραμένει στραμμένη στην κατάσταση της υγείας του παιδιού. Το 3χρονο κορίτσι νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του ΠΑΓΝΗ, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο σώμα και σοβαρό αιμάτωμα στο κεφάλι. Αν και οι γιατροί προχώρησαν πρόσφατα στην αποσωλήνωσή του, η κατάστασή του εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Το ιστορικό των καταδικών

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είχε ήδη καταδικαστεί τις προηγούμενες ημέρες από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Συγκεκριμένα:

- Η 25χρονη μητέρα, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

- Ο 26χρονος σύντροφός της,

καταδικάστηκε επίσης σε 3 χρόνια φυλάκιση για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν επιπλέον στοιχεία και μαρτυρίες για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί υπέστη τα βαρύτατα τραύματά του.

