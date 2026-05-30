Μουτίδου για Real View: «Η εκπομπή κόπηκε – Δεν πέρασα καλά, ανακουφίζομαι που τελειώνει»

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις που έκανε η Σοφία Μουτίδου την τελευταία τηλεοπτική μετάδοση της εκπομπής Real View και η ίδια εξέφρασε την προσωπική της αποφόρτιση που το πρόγραμμα φτάνει στο τέλος του.

Απευθυνόμενη στις συμπαρουσιάστριές της και στο κοινό, η ηθοποιός προχώρησε σε μια αιχμηρή εξομολόγηση:

«Εγώ δεν πέρασα καλά, παιδιά! Ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου. Ζορίστηκα πολύ εδώ, ήταν ένα δύσκολο εξάμηνο. Από Δευτέρα πιστεύω θα πραχθεί ένα ανίερο σ…ξ στο κεφάλι μου, ελευθερίας και υγείας ψυχικής».

