Αρμαδίλος: Το μοναδικό θηλαστικό που μετατρέπεται σε ζωντανή «μπάλα» άμυνας

Ο αρμαδίλος συγκαταλέγεται στα πιο ιδιαίτερα θηλαστικά του ζωικού βασιλείου, χάρη στη φυσική «πανοπλία» που καλύπτει το σώμα του και τον προστατεύει από τους θηρευτές.

Το όνομά του προέρχεται από την ισπανική λέξη «armadillo», που σημαίνει «μικρό θωρακισμένο», περιγραφή που αποτυπώνει απόλυτα την εντυπωσιακή του εμφάνιση.

Παρότι αρκετοί θεωρούν λανθασμένα ότι πρόκειται για τρωκτικό ή μαρσιποφόρο, ο αρμαδίλος ανήκει στην οικογένεια των Δασυποδιδών και αποτελεί το μοναδικό θηλαστικό στον κόσμο με φυσικό οστεώδες κέλυφος. Η προστατευτική αυτή θωράκιση αποτελείται από οστέινες πλάκες, γνωστές ως οστεόδερμα, οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στο δέρμα του ζώου και λειτουργούν σαν πραγματική πανοπλία.

Ανάμεσα στα περίπου 20 διαφορετικά είδη αρμαδίλων που ζουν αποκλειστικά στην αμερικανική ήπειρο, ξεχωρίζει ο τριζωνικός αρμαδίλος της Βραζιλίας, γνωστός και ως «Tatu Bola». Πρόκειται για το μοναδικό είδος που μπορεί να τυλίγεται πλήρως σε μια σφιχτή θωρακισμένη μπάλα όταν αισθανθεί απειλή.

Ο μηχανισμός άμυνάς του θεωρείται από τους πιο αποτελεσματικούς στη φύση. Το ζώο διπλώνει το σώμα του, κρύβει την ευάλωτη κοιλιά του πίσω από τις σκληρές πλάκες και χρησιμοποιεί το στόμα του για να «κλειδώσει» την ουρά του, σφραγίζοντας κάθε πιθανό άνοιγμα. Έτσι δημιουργεί μια σχεδόν απόρθητη ασπίδα που ακόμη και ισχυροί θηρευτές δυσκολεύονται να ανοίξουν.

Το συγκεκριμένο είδος έγινε παγκοσμίως γνωστό το 2014, όταν αποτέλεσε τη μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βραζιλία.

Image

Οι αρμαδίλοι συγγενεύουν στενά με άλλα ιδιαίτερα θηλαστικά της Νότιας Αμερικής, όπως οι μυρμηγκοφάγοι και οι βραδύποδες. Συχνά συγχέονται με τους παγκολίνους, ωστόσο πρόκειται για εντελώς διαφορετικά ζώα που δεν έχουν στενή εξελικτική συγγένεια.

Η ροζ νεράιδα

Από τα πιο εντυπωσιακά είδη είναι επίσης το ροζ αρμαντίλλο της Αργεντινής, γνωστό και ως «ροζ νεράιδα». Πρόκειται για το μικρότερο είδος αρμαδίλου στον κόσμο, καθώς το μήκος του δεν ξεπερνά τα 15 εκατοστά και μπορεί να χωρέσει στην ανθρώπινη παλάμη. Το μικροσκοπικό αυτό νυχτόβιο ζώο έχει την ικανότητα να εξαφανίζεται κάτω από το έδαφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όταν αισθανθεί κίνδυνο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πιο διαδεδομένο είδος είναι ο αρμαδίλος με τις εννέα ζώνες, ο οποίος συναντάται κυρίως στο Τέξας και σε νότιες πολιτείες.

Παρά τη θωράκισή τους, οι αρμαδίλοι έχουν αρκετούς φυσικούς εχθρούς, όπως κογιότ, κούγκαρ, λύκους, αρκούδες και μεγάλα αρπακτικά πουλιά. Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή για αυτά τα ζώα παραμένουν τα τροχαία ατυχήματα, καθώς συχνά πετάγονται ξαφνικά στον δρόμο. Μάλιστα, όταν τρομάζουν, μπορούν να πηδήξουν έως και ενάμιση μέτρο στον αέρα, μια αντίδραση που στη φύση λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά στους δρόμους αποδεικνύεται συχνά μοιραία.

Οι αρμαδίλοι δεν θεωρούνται επικίνδυνοι για τον άνθρωπο και συνήθως αποφεύγουν την επαφή. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν άγρια ζώα και δεν μπορούν να ζήσουν ως κατοικίδια, καθώς χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις για σκάψιμο και μετακίνηση, ενώ είναι κυρίως νυχτόβιοι οργανισμοί.

Σε ορισμένες περιοχές της Νότιας Αμερικής και των ΗΠΑ καταναλώνονται ακόμη ως τροφή, αν και επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση κρέατος αρμαδίλου με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης λέπρας.

Με τη μοναδική τους εμφάνιση και τις εντυπωσιακές αμυντικές προσαρμογές τους, οι αρμαδίλοι παραμένουν ένα από τα πιο ξεχωριστά και παράξενα θηλαστικά του πλανήτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Συναγερμός στη Γαύδο - Δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του νησιού

Λιγότεροι Έλληνες στην Κρήτη το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Λόγω κόστους και πανελλαδικών

Δίκη Μάτι: Αμετάκλητα ένοχοι οι καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά