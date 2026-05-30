ΔΕΥΑΗ: Συνεχίζονται στις 2/6 οι εργασίες στη Λ. Δημοκρατίας - Έργα και στη Μηνά Γεωργιάδη

Συνεχίζονται από την Τρίτη 2 Ιουνίου, σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας, οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου.

Οι εργασίες του έργου, το οποίο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών, θα διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης στο ρεύμα καθόδου της Λ. Δημοκρατίας από την συμβολή της με την οδό Μαξίμου Μαργουνίου έως και την οδό Καλαμά. Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα γίνεται παράλληλα με την εκτέλεση εργασιών. Η κίνηση στο ρεύμα της ανόδου θα διεξάγεται κανονικά.

Επίσης εργασίες για την αντικατάσταση δικτύων, από 2/6 και για περίπου μία εβδομάδα, θα εκτελούνται και στην οδό Μηνά Γεωργιάδη, από τη συμβολή της οδού Αλεξανδρείας έως την οδό Φωκίωνος, όπου ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά από το 2810339050 (αστική χρέωση) και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

