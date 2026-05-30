Κρήτη: Από το πάρκο... στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ
clock 09:23 | 30/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μόλις 14 ετών ήταν το κορίτσι που διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η ανήλικη μαζί με την παρέα της, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, αγόρασαν μπουκάλια με αλκοόλ από περίπτερο της πόλης και στη συνέχεια πήγαν σε κεντρικό πάρκο.

Η 14χρονη ένιωσε έντονη αδιαθεσία και διεκομίσθη για τις α' βοήθειες, στο νοσοκομείο της πόλης, από όπου πήρε εξιτήριο το πρωί της Παρασκευής.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και την 54χρονη εργαζόμενη στο περίπτερο, η οποίο διέθεσε το αλκοόλ στην ανήλικη.

