Φως στο Τούνελ: Θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη -Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας

Ο θάνατος του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας στο Απεσωκάρι Ηρακλείου, επανέρχεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και τα οποία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αντί για απλό ατύχημα με μηχανάκι.

Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως πτώση ή ατύχημα. Ωστόσο, οι μαρτυρίες προσώπων από το στενό περιβάλλον του 49χρονου, τα ευρήματα στη μοτοσικλέτα, τα τραύματα που φέρεται να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση και οι εκτιμήσεις ειδικών δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η εκπομπή επικοινώνησε με τον γαμπρό του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Μανώλη Προβιδάκη, ο οποίος, όπως ανέφερε, αμφισβήτησε από την πρώτη στιγμή την εκδοχή του ατυχήματος και ξεκίνησε προσωπική έρευνα, ζητώντας από τις Αρχές να εξετάσουν σοβαρά όλα τα στοιχεία.

«Ο Αλέκος για μένα ήταν σαν αδερφός και έκανα ό,τι μπορούσα για να μάθω την αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή δεν πίστεψα πως χτύπησε στο δοκάρι, όπως είχε ειπωθεί, ούτε ότι έπεσε απλώς με το μηχανάκι του. Ήταν ένας πολύ προσεκτικός άνθρωπος. Άρχισα αμέσως να κάνω κινήσεις για να βρω στοιχεία. Από την πρώτη κιόλας ημέρα πίστευα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια».

Οι κινήσεις του 49χρονου πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό

Ο ίδιος εξήγησε ότι, μία ημέρα πριν από το περιστατικό, βρισκόταν μαζί με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη στο αυτοκίνητό του και είχε σταθμεύσει το όχημα στο πάρκινγκ του σπιτιού, δίπλα στην αποθήκη. «Το είχα αφήσει τόσο κοντά στο δοκάρι, που πρακτικά δεν χωρούσε να περάσει άνθρωπος από εκείνο το σημείο και να χτυπήσει. Αυτό ήταν που με έκανε να ζητήσω από την πρώτη κιόλας μέρα, την Κυριακή 1η Μαρτίου, τα ρούχα του από το χειρουργείο.

»Στη συνέχεια άρχισα να ψάχνω περισσότερο και έμαθα ότι είχε παραγγείλει τηλεφωνικά από το καφενείο έναν καφέ και ένα τοστ για να τα πάει στον εργάτη που βρισκόταν στο χωράφι του. Η κάμερα τον καταγράφει να φτάνει στο καφενείο στις 11:22 και να φεύγει στις 11:25. Βρήκα τον εργάτη, ο οποίος μου είπε ότι ο Αλέξανδρος δεν έφτασε ποτέ. Με πήγε στο χωράφι και, λίγες ημέρες αργότερα, εντοπίσαμε τη σακούλα από το καφενείο στον δρόμο. Ήταν σκισμένη από κάτω και το τοστ μισοφαγωμένο. Ο εργάτης μου επιβεβαίωσε πως είχε δει τη σακούλα στο ίδιο σημείο από εκείνο το μεσημέρι, γύρω στις τρεισήμισι, αλλά δεν έδωσε σημασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μανώλης Προβιδάκης υποστήριξε ότι τα τραύματα του 49χρονου δεν συνάδουν με απλή πτώση από μηχανάκι. «Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν πάνω στο μηχανάκι. Το μηχανάκι έπεσε αριστερά και εκείνος δεξιά. Γι’ αυτό και βρέθηκε χώμα στο δεξί του χέρι, το οποίο είχε μείνει πάνω στη μίζα. Ο Αλέξανδρος δεν είχε εκδορές ούτε στα χέρια, ούτε στους ώμους, ούτε στα γόνατα. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να πέσει με μηχανάκι και να τραυματιστεί μόνο στη βάση της μύτης, χωρίς χτυπήματα στο υπόλοιπο πρόσωπο. Επίσης, δεν γίνεται να πέσει μπροστά και τα θανατηφόρα τραύματα να βρίσκονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού — δεξιά, αριστερά και στη βάση του κρανίου. Όλα αυτά με έπεισαν ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα. Αρχικά προσπάθησα να ενημερώσω προφορικά το τοπικό αστυνομικό τμήμα, όμως δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική αντίδραση. Έτσι ξεκίνησα μόνος μου να ψάχνω, βρήκα τον εργάτη, την ιδιοκτήτρια του καφέ και έναν φίλο του, πρώην αστυνομικό, που επιβεβαίωσαν τις σκέψεις μου και ζήτησα να διερευνηθεί σοβαρά η υπόθεση», κατέληξε.

Τα emails στις Αρχές και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι απέστειλε σειρά από emails προς αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε οι καταγγελίες του να καταγραφούν επισήμως. «Έστειλα σειρά από emails, ώστε όλα όσα καταγγέλλω να υπάρχουν και επίσημα καταγεγραμμένα. Τα απέστειλα στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, στην Εισαγγελία, στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Δεν γνωρίζω αν ήταν αυτή η κίνηση που οδήγησε στο να αντιμετωπιστεί πιο σοβαρά η υπόθεση και να αναλάβει τελικά η Ασφάλεια Ηρακλείου. Η οικογένεια, πάντως, ένιωσε ανακούφιση, γιατί πρόκειται για ιδιαίτερα έμπειρους αξιωματικούς της Κρήτης», ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο γαμπρός του θύματος, η ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει πολλαπλά κατάγματα στο πίσω μέρος του κρανίου, τα οποία, όπως τονίζει, φέρονται να προέρχονται από ξένο αντικείμενο. «Ο Αλέξανδρος ήταν εν ενεργεία πρόεδρος του χωριού.

Ένας άνθρωπος αγαπητός, που είχε καλές σχέσεις με όλους και πάντα βοηθούσε όπου μπορούσε. Ολόκληρο το χωριό πενθεί για τον χαμό του και αυτό που συνέβη είναι βαθιά άδικο. Αν επρόκειτο για κάποιον άνθρωπο της νύχτας ή κάποιον με βαρύ παρελθόν, ίσως κάποιοι να έβλεπαν διαφορετικά την υπόθεση. Όμως ο Αλέξανδρος δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Είχε κάποιες προστριβές με κτηνοτρόφους της περιοχής, αλλά τέτοια ζητήματα υπάρχουν γενικότερα στη Μεσαρά και τα αντιμετωπίζουν πολλοί πρόεδροι χωριών. Μου είχε αναφέρει ορισμένα περιστατικά, τα οποία έχω ήδη καταθέσει στην αστυνομία, χωρίς όμως να πρόκειται για κάποια ξεκάθαρη ή άμεση απειλή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μανώλης Προβιδάκης ανέφερε ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης επέστρεψε τραυματισμένος στο σπίτι του και ζήτησε από τη σύζυγό του να καλέσει φίλο του. «Αυτό που μου προκαλεί τεράστια εντύπωση είναι το πώς, με τόσο σοβαρά κατάγματα, κατάφερε να σηκωθεί και να επιστρέψει στο σπίτι του — έστω κι αν η απόσταση ήταν μόλις ενάμιση λεπτό. Γιατροί με τους οποίους μίλησα μου εξήγησαν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να διατηρήσει τις αισθήσεις του ακόμη και για μισή ώρα, μέχρι να επεκταθεί το αιμάτωμα και να καταρρεύσει.

Όταν έφτασε στο σπίτι, κάθισε στον καναπέ και έλεγε στη σύζυγό του ότι πονούσε πολύ το κεφάλι του. Της ζήτησε να καλέσει τον φίλο του, τον Σπύρο, για να του μιλήσει για όσα συνέβησαν — κάτι που δεν θα έκανε τυχαία. Τον γνώριζα από παιδί, μεγαλώσαμε μαζί, και είμαι βέβαιος πως δεν θα έλεγε ποτέ μπροστά στη γυναίκα και το παιδί του ότι τον είχαν χτυπήσει. Δυστυχώς, μέχρι να φτάσει ο Σπύρος, είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του. Αν είχε πέσει απλώς με το μηχανάκι, θα το είχε πει αμέσως. Το γεγονός ότι δεν αποκάλυψε τι είχε συμβεί λέει πολλά…», κατέληξε.

Η μαρτυρία του εργάτη για τον καφέ, το τοστ και τη σακούλα στον δρόμο

Στην εκπομπή μίλησε και ο εργάτης που δούλευε εκείνη την ημέρα στα χωράφια του 49χρονου. Ο ίδιος περίμενε τον καφέ και το τοστ που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε αγοράσει από το καφενείο, αλλά δεν έφτασαν ποτέ σε εκείνον.

«Το πρωί εκείνης της ημέρας ήμουν σε άλλο χωράφι. Όταν τελείωσα, πήγα στο σπίτι του. Επειδή είχα μαζί μου το ποδήλατό μου, το βάλαμε στην καρότσα του αγροτικού και με μετέφερε στο χωράφι όπου θα δούλευα. Μου έδειξε τα όρια και έφυγε. Πριν φύγει, μου είπε ότι θα μου φέρει καφέ μεταξύ 11:30 και 12:00 και ξεκίνησα τη δουλειά. Έφτασε μεσημέρι και εκείνος δεν είχε εμφανιστεί. Κάποια στιγμή άκουσα έναν θόρυβο από παπάκι και νόμισα πως ήταν ο Αλέκος. Άκουσα φωνές, ένα “εεε!”. Περίμενα λίγο και συνέχισα τη δουλειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εργάτης είπε ότι, γύρω στις 4 το απόγευμα, εντόπισε πεταμένο έναν καφέ και μία σακούλα με τοστ, περίπου 300 μέτρα πιο κάτω στον δρόμο. «Δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν αυτά που θα μου έφερνε, γιατί ήταν ο πρόεδρος του χωριού. Σκέφτηκα ότι αν είχε συμβεί κάτι σε εκείνον, θα είχε αναστατωθεί όλο το χωριό. Την επόμενη ημέρα πήγα σε άλλο χωράφι του Αλέκου, όπως είχαμε κανονίσει. Τον περίμενα μέχρι τις δέκα-δέκα και μισή, αλλά δεν εμφανίστηκε. Τότε πήγα στο καφενείο και ρώτησα αν τον είχαν δει. Με κοίταξαν περίεργα και μου είπαν: “Δεν έμαθες ότι ο Αλέκος είναι στο νοσοκομείο;” Το βράδυ, ήρθε η αδερφή του και με ρώτησε αν μου είχε φέρει καφέ την προηγούμενη ημέρα. Αργότερα, ο γαμπρός του μου ζήτησε να πάμε στο σημείο. Εκεί του έδειξα τα αντικείμενα στον δρόμο. Τα μάζεψε ο ίδιος, εγώ δεν τα άγγιξα, και στη συνέχεια πήγε στο καφενείο, όπου του είπαν ότι πράγματι τα είχε πάρει από εκεί».

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο 49χρονος ήταν συνεπής εργοδότης και ότι η Αστυνομία έχει λάβει γνώση των όσων περιγράφει. «Εκείνη την ημέρα δεν είδα κανέναν άλλον στο χωράφι, καθώς ήμουν μόνος μου μέσα σε αυτό. Με ρώτησαν αν είδα πρόβατα, αλλά δεν υπήρχαν — θα τα είχα αντιληφθεί σίγουρα. Ούτε άλλος εργάτης βρισκόταν κοντά. Η αστυνομία γνωρίζει όλα όσα σας λέω, καθώς με έχει καλέσει τέσσερις φορές», κατέληξε.

Ο φίλος του 49χρονου και το χρονικό κενό στη διαδρομή

Στο «Φως στο Τούνελ» μίλησε και ο επιστήθιος φίλος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος περιέγραψε τη στιγμή που τον είδε βαριά τραυματισμένο μέσα στο σπίτι του. «Με τον Αλέξανδρο ήμασταν κολλητοί φίλοι. Εκείνο το πρωί είχαμε μιλήσει δύο φορές στο τηλέφωνο. Ήταν απολύτως φυσιολογικός, μιλούσαμε για καθημερινά πράγματα», ανέφερε.

Λίγη ώρα αργότερα, όπως είπε, δέχθηκε τηλεφώνημα από την κόρη του 49χρονου. «Με πήρε η …….. και μου είπε “Έλα γρήγορα γιατί ο μπαμπάς δεν είναι καλά”. Μέσα σε πέντε λεπτά ήμουν σπίτι τους».

Ο ίδιος περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε ως σοκαριστική. «Τον είδα καθισμένο κάτω στο χαλί. Η κόρη του τον κρατούσε αγκαλιά. Ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, με το κεφάλι γερμένο και τα μάτια μισόκλειστα. Προσπαθούσα να του μιλήσω για να καταλάβω τι είχε συμβεί, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Αυτό έγινε την 1η Μαρτίου».

Οι κάμερες, τα τέσσερα λεπτά και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ο φίλος του ανέφερε ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε φύγει από το σπίτι για να πάει στο καφενείο και να πάρει καφέ και φαγητό για τον εργάτη. «Είχε πει στη γυναίκα του ότι θα κατέβαινε στο λεβητοστάσιο και μετά θα ανέβαινε να φάνε. Από τις κάμερες, είδαμε ότι πήρε το μηχανάκι και πήγε στο καφενείο να πάρει καφέ και φαγητό για τον εργάτη».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο χρονικό κενό που, όπως είπε, υπάρχει στη διαδρομή από το καφενείο έως το σπίτι. «Μου είπε ότι άκουσε φωνές και κάτι σαν φασαρία περίπου 150 μέτρα πιο κάτω. Λίγες ημέρες αργότερα, βρήκαμε πεταμένα τα αντικείμενα που μετέφερε ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος δεν θα άφηνε ποτέ τον εργάτη χωρίς φαγητό».

«Η κάμερα που έχει καταγράψει τον Αλέξανδρο είναι αυτή που βρίσκεται δίπλα από το καφενείο και το υλικό το έχει η αστυνομία. Από το σημείο που φεύγει από το καφενείο μέχρι να φτάσει σπίτι λείπουν περίπου τέσσερα λεπτά. Πιστεύω ότι εκεί έγινε κάτι».

Οι μαρτυρίες από το καφενείο και οι πρώτες αμφιβολίες για το ατύχημα

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας Μοιρών ανέδειξαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων. «Δεν είχε κάποιο εμφανές χτύπημα ή εκδορές. Η αξονική του έδειξε τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ήταν φιλήσυχος άνθρωπος, διπλωμάτης, δεν τσακωνόταν ποτέ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν τελικά αποδειχθεί εγκληματική ενέργεια, τότε μιλάμε για κάτι που έγινε μέσα σε δευτερόλεπτα. Μπορεί ο άλλος να σε σκοτώσει επειδή τον κοίταξες. Τι να λέμε τώρα; Εδώ πέρα είναι Καμόρα… στην Κρήτη είμαστε!».

Για τις τελευταίες κινήσεις του 49χρονου μίλησε και η ιδιοκτήτρια του καφέ, η οποία περιέγραψε την τελευταία τους επαφή. «Με πήρε τηλέφωνο γύρω στις 11:10 για να του ετοιμάσω έναν καφέ και ένα τοστ για τον εργάτη. Ήρθε μετά από δέκα λεπτά, τα πήρε και έφυγε. Του είπα να κάτσει λίγο, αλλά δεν ήθελε. Το απόγευμα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι χτύπησε».

Η σακούλα που αναγνωρίστηκε και η κατάθεση πρώην αστυνομικού

Η ίδια είπε ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης δεν έδειχνε προβληματισμένος. «Δεν ήταν προβληματισμένος. Ήταν φυσιολογικός, όπως πάντα».

Η ιδιοκτήτρια ανέφερε ακόμη ότι αναγνώρισε τη σακούλα που βρέθηκε στον δρόμο. «Αναγνώρισα αμέσως τη σακούλα όταν μου τα έφεραν αργότερα από εδώ. Ο εργάτης μου είπε ότι δεν έφτασε ποτέ σε εκείνον».

Στην εκπομπή μίλησε και πρώην αστυνομικός, ο οποίος είχε συναντήσει τον 49χρονο λίγο νωρίτερα στο καφενείο. «Καθίσαμε μαζί, με κέρασε έναν καφέ και μιλήσαμε. Δεν μου είχε αναφέρει ποτέ κάποια διένεξη ή φόβο».

Ο χαρακτήρας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη και οι επιφυλάξεις των γιατρών

Ο ίδιος δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή δεν πίστεψε πως επρόκειτο για απλό ατύχημα. «Από την πρώτη στιγμή πίστεψα πως δεν πρόκειται για απλό ατύχημα. Απορούσα γιατί τις πρώτες μέρες οι δικοί του δεν το έψαξαν περισσότερο. Την αστυνομία τη βόλεψε ίσως η εκδοχή του ατυχήματος».

Η ιδιοκτήτρια του καφέ μίλησε και για τον χαρακτήρα του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. «Ποτέ δεν τον είχα ακούσει να τσακώνεται με κάποιον. Ό,τι είχε να πει, το έλεγε ήρεμα και με τρόπο που βοηθούσε να βρίσκονται λύσεις. Ήταν άνθρωπος που βοηθούσε τους πάντες σε κάθε δυσκολία».

Ο πρώην αστυνομικός ανέφερε ότι οι γιατροί είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για το σενάριο του ατυχήματος. «Οι γιατροί είπαν στους δικούς του ανθρώπους πως τα τραύματα δεν δικαιολογούν απλό ατύχημα και πως έπρεπε να ενημερωθεί άμεσα η Αστυνομία. Τόνισαν ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά όσο αρχικά φαίνονταν. Το μυαλό μου δεν πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Υποψιάζομαι τους πάντες. Δεν μπορώ να βγάλω κανέναν έξω από το κάδρο».

Η εκτίμηση του Παναγιώτη Μαδιά για τη μοτοσικλέτα

Στα συμπεράσματά του, ο δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Παναγιώτης Μαδιάς, εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την εικόνα της μοτοσικλέτας και τα ευρήματα που εξετάστηκαν. Όπως είπε, ο μακροσκοπικός και περιμετρικός έλεγχος της μοτοσικλέτας δεν έδειξε βλάβες που να παραπέμπουν σε εκτροπή, ανατροπή ή πτώση κατά την κίνησή της σε χωματόδρομο.

«Απ’ ό,τι μου έχει περιγράψει και ο Δημήτρης Φρέσκος, σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες αυτές που μου έστειλε ο Δημήτρης, η άποψη η δική μου, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την έκταση των υφισταμένων βλαβών της μοτοσικλέτας, όπως μακροσκοπικά εμφαίνονται περιμετρικά αυτής, δεν παραπέμπει σε πτώση, σε εκτροπή – εκτροπή, ανατροπή, πτώση και σύρση πάνω στο οδόστρωμα. Οι σωματικές βλάβες που έχετε περιγράψει προηγουμένως, που αποτέλεσαν και τα αίτια του θανάτου, δεν συνάδουν με τις βλάβες της μοτοσικλέτας κατά μέγεθος, έκταση και χαρακτήρα. Μου λείπουν όμως βασικά στοιχεία. Όταν ο άνθρωπος πήγε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όφειλε η Τροχαία αμέσως να διορίσει πραγματογνώμονα. Να έχουμε έκθεση αυτοψίας της επιληφθείσας τροχαίας. Να έχουμε σχεδιάγραμμα της τροχαίας, με κυρίαρχο αντικείμενο εάν πάνω στο οδόστρωμα υπάρχουν ίχνη εκτροπής, πτώσης και σύρσης της μοτοσικλέτας. Από την εμπειρία μου, δεν είναι η μοναδική περίπτωση, έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, σοβαρότατες παραλείψεις του επιληφθέντος αστυνομικού τμήματος – Τροχαία, Αστυνομία», είπε αρχικά ο κ. Μαδιάς.

«Θα ήθελα να ρωτήσω αν στο σώμα του θύματος έχουν καταγραφεί εγκαύματα. Μου λέτε όχι, συνεπώς, ούτε εγκαύματα, ούτε ίχνη συρσίματος, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα», συμπλήρωσε ο κ. Μαδιάς.

Η θέση του Γρηγόρη Λέων και οι συνοδές κακώσεις

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων επισήμανε ότι, σε περίπτωση πτώσης από μηχανή, θα έπρεπε να υπάρχουν συνοδές κακώσεις στο σώμα του θύματος. «Ειδικά όταν προκύπτει ένα δεδομένο που έχουμε εδώ, που είναι τα κατάγματα της κεφαλής. Είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος αυτός, εάν έπεφτε από μηχανή, θα παρασυρόταν, θα σερνόταν, για να το πούμε απλά, στο έδαφος. Θα έκανε όντως τριβές, χαρακτηριστικές εκδορές, περγαμηνοειδείς εκδορές, θα έκανε εκχυμώσεις, θα έκανε θλαστικά τραύματα. Δηλαδή συνοδές κακώσεις, που όντως, όπως λέει και ο κύριος Μαδιάς, θα έπρεπε να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Απ’ τη στιγμή που και ο γαμπρός μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν, έχει απόλυτο δίκιο στην εκτίμηση».

Η εκπομπή συνομίλησε και με τη στενή φίλη του Αλέξανδρου Δασκαλάκη και πρώην αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού, Ειρήνη Παπαδάκη. Η ίδια αναφέρθηκε στις ενέργειες που, όπως είπε, είχαν κάνει μαζί με τον 49χρονο για να περιοριστεί η παράνομη δράση κτηνοτρόφων στην περιοχή. «Ήμασταν φίλοι και ήταν ένας άνθρωπος με έντονο το αίσθημα της προσφοράς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχε έρθει αρκετές φορές σε αντιπαράθεση — για να το πω ήπια — με το ζήτημα της παραβατικής κτηνοτροφίας. Είχα πάει κι εγώ μαζί του, αλλά και άλλοι συγχωριανοί, στο Δασαρχείο και στην Αστυνομία, ζητώντας προστασία.

»Τα πρόβατα κατέστρεφαν τις καλλιέργειές μας και τον χειμώνα δεν είχαμε σοδειές. Δεν υπήρχε διαμάχη με έναν μόνο βοσκό· το πρόβλημα αφορούσε πολλούς. Ο Αλέκος ήταν από τους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας και αγωνιζόταν, μαζί με κάποιους από εμάς, να προστατεύσει τόσο τη δική του περιουσία όσο και των συγχωριανών του. Εξαιτίας αυτού, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα τεταμένη…», είπε.

Η παράνομη κτηνοτροφία και οι εντάσεις στο χωριό

Η ίδια υποστήριξε ότι οι κάτοικοι δεν είχαν την αναμενόμενη ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Το γεγονός ότι το ίδιο το Δασαρχείο μάς έλεγε πως δεν θα έρθει να κάνει έλεγχο, επειδή “δεν είναι δική του αρμοδιότητα”, και ότι “αυτά συμβαίνουν”, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν υπάρχει χωριανός που να μην έχει κάνει έστω ένα παράπονο για αυτή την κατάσταση. Γνωρίζω πως ο Αλέκος είχε έρθει σε έντονες αντιπαραθέσεις με βοσκούς, επειδή δεν σέβονταν τις περιουσίες μας. Είχαν συγκεντρωθεί ακόμη και υπογραφές για να απομακρυνθούν κάποιοι από αυτούς. Έφυγαν για ένα διάστημα, όμως επέστρεψαν ξανά. Οι εντάσεις συνεχίστηκαν και δυστυχώς αυτή η ιστορία κρατά εδώ και πολλά χρόνια», τόνισε.

Η Ειρήνη Παπαδάκη διευκρίνισε ότι δεν επιθυμεί να στοχοποιήσει κανέναν. «Το χωριό μας το αποκαλούσαν “μικρό Παρίσι”, γιατί οι κάτοικοι είναι πολιτισμένοι άνθρωποι. Ακόμη και οι αγρότες έχουν μόρφωση. Υπάρχουν, φυσικά, και κτηνοτρόφοι που σέβονται τον τόπο και δεν δημιουργούν προβλήματα — δεν θέλω σε καμία περίπτωση να παρερμηνευτούν τα λόγια μου.

Αν συνέβη κάτι πάνω σε καβγά ή εν βρασμώ ψυχής, όποιος εμπλέκεται θα έπρεπε να είχε πάει στις Αρχές και να πει τι ακριβώς έγινε. Να πει “αντέδρασα, δεν άντεξα, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα είχε αυτή την κατάληξη”. Παρ’ όλα αυτά, αποκλείω το ενδεχόμενο να πρόκειται για άνθρωπο από το χωριό μας. Στην περιοχή έρχονται συχνά και άτομα από γειτονικά χωριά και γι’ αυτό δεν θέλω να στοχοποιήσω κανέναν».

Σε δεύτερη επικοινωνία με δημοσιογράφο της εκπομπής, η ίδια ανέφερε μία ακόμη λεπτομέρεια από συνομιλία της με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη. «Θυμήθηκα κάτι που μου είχε πει ο Αλέκος, όταν είχαμε μιλήσει στα τέλη Ιανουαρίου. Μου έλεγε ότι δεν τους είχαν αφήσει ούτε ελιά για ελιά. Δεν ξέρω ποιος το έκανε ούτε για ποιο λόγο, αλλά εγώ του είπα πως έβλεπα παντού ζώα μέσα στα χωράφια με τις ελιές. Τότε μου εξήγησε ότι είχε κουραστεί πάρα πολύ, γιατί βρισκόταν συνεχώς σε αντιπαραθέσεις με βοσκούς και δεν είχε καμία στήριξη ούτε από τη Δασονομία ούτε από την Αστυνομία. “Μας έχουν αφήσει μόνους και τσακώνομαι με όλους”, μου είχε πει χαρακτηριστικά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Συναγερμός στη Γαύδο - Δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του νησιού

Λιγότεροι Έλληνες στην Κρήτη το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Λόγω κόστους και πανελλαδικών

Δίκη Μάτι: Αμετάκλητα ένοχοι οι καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά