Έλληνες εφοπλιστές: Παγκόσμιοι πρωταθλητές στα τάνκερ με στόλο αξίας 66,3 δισ. δολ.

Ενόψει της έκθεσης των Ποσειδωνίων 2026, μίας από τις μεγαλύτερες συναντήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας που ξεκινά στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, η Veson Nautical παρουσιάζει μία ανάλυση για τους πρωταγωνιστές του κλάδου διεθνώς όσον αφορά την αξία των στόλων των τάνκερ, τα βιβλία παραγγελιών και τις αγοραπωλησίες πλοίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της VesselsValue, εταιρεία του ομίλου Veson, οι Έλληνες εφοπλιστές διαχειρίζονται τον πιο πολύτιμο σε αξία στόλο δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως και πρωταγωνιστούν τόσο στις αγορές όσο και στις πωλήσεις μεταχειρισμένων πλοίων, πουλώντας παλαιότερα πλοία σε αξίες που είχαν να εμφανιστούν από τον «σούπερ κύκλο» του 2008. Παράλληλα, ηγούνται και του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών νεότευκτων πλοίων.

Στόλος δεξαμενόπλοιων – Οι 5 κορυφαίες χώρες σε αξία



Η Ελλάδα διαθέτει τον πιο πολύτιμο ενεργό στόλο δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, ξεπερνώντας την Κίνα κατά περισσότερο από 26 δισ. δολάρια. Ο ελληνόκτητος στόλος τάνκερ έχει αξία 66,38 δισ. δολ.

Image





Top 5 Έλληνες πωλητές από τις αρχές του 2026



Οι Έλληνες πλοιοκτήτες εκμεταλλεύτηκαν τις υψηλές αξίες των μεταχειρισμένων πλοίων και συγκαταλέγονται στους πιο δραστήριους πωλητές της χρονιάς, στα τάνκερ. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη με πωλήσεις ύψους 451,49 εκατ. δολ. από τις αρχές του έτους και ακολουθούν η Top Ships του Eυάγγελου Πιστιόλη, η Atlas Maritime του Λέοντα Πατίτσα, η TEN του Νίκου Τσάκου και η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου.

Image

Top 5 Έλληνες αγοραστές από τις αρχές του 2026



Από την πλευρά των αγορών, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν επανεπενδύσει πάνω από 1 δισ. δολάρια σε σύγχρονο στόλο υψηλών προδιαγραφών, με τις εξαγορές να επικεντρώνονται σε νεότευκτα και σχετικά καινούργια τάνκερ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της VV κορυφαίος αγοραστής είναι με βάση τα σημαντικά στοιχεία, η Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου που έχει επενδύσεις 312,17 εκατ. δολάρια σε μεταχειρισμένα πλοία. Ακολουθούν η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου με αγορές αξίας 235,19 εκατ. δολ., η Okeanis Eco Tankers της οικογένειας Αλαφούζου με 194,73 εκατ. δολάρια, η Spring Marine του Άλεξ Τομάζου, και η Silk Searoad συμφερόντων του Ανδρέα Ζησιμάτου.

Image

Βιβλίο παραγγελιών νεότευκτων τάνκερ – Οι 5 κορυφαίες χώρες σε αξία



Η Ελλάδα ηγείται επίσης με μεγάλη διαφορά του παγκόσμιου orderbook νεότευκτων δεξαμενόπλοιων, το οποίο είναι πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύτερο σε αξία από αυτό της δεύτερης Κίνας. Ενώ οι παραγγελίες το 2026 «τρέχουν» σχεδόν με τετραπλάσιο ρυθμό σε σχέση με πέρυσι, επισημαίνει η Veson.

Η συνολική αξία του βιβλίου παραγγελιών νέων τάνκερ της Ελλάδας ανέρχεται στα 39,89 δισ. δολάρια και ακολουθεί η Κίνα με 9,52 δισ. δολάρια.

Image

Η ελληνική Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου ηγείται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών, με 36 πλοία υπό παραγγελία αξίας 3,8 δισ. δολ. από τις αρχές του έτους.

Τρεις από τις πέντε κορυφαίες εταιρείες είναι ελληνικές, ενισχύοντας την επιρροή της χώρας στις νέες ναυπηγήσεις διεθνώς. Εκτός από την Dynacom, περιλαμβάνονται στο top 5 η Venergy Maritime του Βύρωνα Βασιλειάδη και η Capital Ship Management του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Image

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της VesselsValue, οι παραγγελίες VLCC κυριαρχούν ξεκάθαρα στο παγκόσμιο orderbook δεξαμενόπλοιων για το 2026, με συνολικά 139 πλοία να έχουν ήδη τοποθετηθεί υπό παραγγελία, αριθμός που ξεπερνά κάθε άλλο τύπο τάνκερ.

Η ισχυρή αυτή δυναμική αντικατοπτρίζει τόσο τις υψηλές αποτιμήσεις των ναυτιλιακών assets όσο και την αυξημένη ζήτηση σε τονο-μίλια, η οποία συνεχίζει να ενισχύεται από τις μεταβαλλόμενες εμπορικές ροές και τις μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς πετρελαίου.

Image

Πηγή: www.mononews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ