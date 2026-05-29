Τι απαντά ο Πούτιν για το drone που έπληξε κατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν αμφισβήτησε το ενδεχόμενο το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία στη Ρουμανία να προέρχεται από τη Ρωσία και υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να ήταν ουκρανικό.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι μόλις είχε ενημερωθεί για το περιστατικό και πρότεινε να παραδοθούν τα συντρίμμια του drone στη Ρωσία, ώστε η Μόσχα να μπορέσει να διεξαγάγει μια δική της έρευνα.

Οι δηλώσεις έρχονται καθώς το πρωί της Παρασκευής το υπουργείο Αμυνας της Ρουμανίας, χώρας-μέλους του NATO, ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία, προκαλώντας δύο ελαφρείς τραυματισμούς, στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στον Δούναβη.

Η ρουμανική κυβέρνηση ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ και κατήγγειλε τη Μόσχα.

Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας κατήγγειλε την επίθεση ρωσικού drone κάνοντας λόγο για βαριά και ανεύθυνη κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας. Τόνισε δε ότι θα λάβει τα απαραίτητα διπλωματικά μέτρα για να απαντήσει σε αυτό που αποκαλεί «σοβαρή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας και του εναέριου χώρου της Ρουμανίας».

