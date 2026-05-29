Κρήτη: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από το «χρυσό» δάσος κάνναβης στον Αποκόρωνα

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία το επίσημο βίντεο από την επιχείρηση στον Αποκόρωνα Χανίων, το οποίο αποτυπώνει τα στάδια της εφόδου των αρχών σε δύσβατη δασική περιοχή όπου εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν 1.330 φυτά κάνναβης, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων.

Τα 1.330 φυτά κάνναβης καλλιεργούνταν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο θερμοκήπιο και δασική έκταση, οργανωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν στοχευμένες εφόδους σε σπίτια, συλλαμβάνοντας 4 άτομα.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, τα αναμενόμενα παράνομα κέρδη της οργάνωσης από τη συγκομιδή και διακίνηση της κάνναβης θα άγγιζαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

