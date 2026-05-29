Τραγωδία: Πατέρας υπό κράτηση για τον φόνο της 9χρονης κόρης του

Υπό κράτηση μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνει άνδρας που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε την 9χρονη κόρη του κατά τη διάρκεια οικογενειακού καβγά στην αραβική πόλη Αράρα, στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του αδελφού του κατά τη διάρκεια επεισοδίου που ξέσπασε σε οικογενειακή συγκέντρωση, όμως η σφαίρα χτύπησε θανάσιμα τη μικρή Λάιλα Τζάτζαχ.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε στο δικαστήριο της Χαντέρα, όπου οι αστυνομικές αρχές ζήτησαν την παράταση της κράτησής του για ακόμη 12 ημέρες ώστε να συνεχιστεί η έρευνα.

Τελικά, ο δικαστής Εχούντ Κάπλαν αποφάσισε την παράταση της κράτησης για πέντε ημέρες, αναφέροντας ότι υπάρχουν «αρκετές ενδείξεις» που συνδέουν τον ύποπτο με τον θάνατο του παιδιού.

Ο πατέρας αρνείται τις κατηγορίες

Ο δικηγόρος του, Μοχάμαντ Μασάρουα, δήλωσε στους Times of Israel ότι ο πελάτης του αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν άγγιξε καν όπλο κατά τη διάρκεια του καβγά.

«Ο πατέρας, ένας νομοταγής άνθρωπος, αρνείται όλες τις υποψίες. Ελπίζουμε η αστυνομία να ολοκληρώσει σύντομα την έρευνα ώστε να μπορέσει να πενθήσει την κόρη του», ανέφερε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ο άνδρας δεν έχει ποινικό μητρώο.

Δεν έχει βρεθεί το όπλο

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η αστυνομία ενημέρωσε το δικαστήριο ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Παράλληλα, οι αρχές υποστηρίζουν ότι συγγενείς της οικογένειας προσπάθησαν να καταστρέψουν στοιχεία, πλένοντας τα δάπεδα μέσα και έξω από το σπίτι μετά τους πυροβολισμούς.

Η αστυνομία είχε προχωρήσει αρχικά και στη σύλληψη ακόμη έξι συγγενών της οικογένειας, ωστόσο το δικαστήριο διέταξε την άνευ όρων αποφυλάκισή τους.

