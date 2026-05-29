ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 20:03
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: Υπέστη ανακοπή και πέθανε ενώ η κόρη του έδινε Πανελλήνιες
ασθενοφορο
clock 19:30 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μία τραγωδία σημειώθηκε στο Βόλο το πρωί της Παρασκευής, όταν 47χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του από τον γιο του.

Το παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό, καθώς είχε υποστεί ανακοπή και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 47χρονος υπέστη έμφραγμα που προκάλεσε την ανακοπή με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο άντρας, είχε κυριευθεί από το άγχος για το παιδί του και συγκεκριμένα η κόρη του έδινε σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση. 

Στο Νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας με τη σύζυγό του, να ζητά να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ανακοπή Καρδιάς Βόλος Πανελλήνιες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis