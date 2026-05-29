Βόλος: Υπέστη ανακοπή και πέθανε ενώ η κόρη του έδινε Πανελλήνιες

Μία τραγωδία σημειώθηκε στο Βόλο το πρωί της Παρασκευής, όταν 47χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του από τον γιο του.

Το παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό, καθώς είχε υποστεί ανακοπή και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 47χρονος υπέστη έμφραγμα που προκάλεσε την ανακοπή με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο άντρας, είχε κυριευθεί από το άγχος για το παιδί του και συγκεκριμένα η κόρη του έδινε σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας με τη σύζυγό του, να ζητά να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.

