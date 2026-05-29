Λιάγκας: «Σχολίασαν στη φωτογραφία μου με την Μαρία Αντωνά “είναι δυνατόν να έχεις σχέση με τον πατέρα σου;”»
Η Μαρία Αντωνά πόσταρε μία φωτογραφία μαζί με τον σύντροφό της Γιώργο Λιάγκα. Ο παρουσιαστής ενοχλήθηκε με ορισμένα από τα σχόλια που δέχτηκαν στα social media και αφορούσαν κυρίως τη διαφορά ηλικίας τους.

Ο ίδιος θέλοντας να τοποθετηθεί δημόσια για πρώτη φορά πάνω σε αυτό, αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής ένα από τα σχόλια που του έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση.

«Χθες είχα γενέθλια, έβαλε η Μαρία μια φωτογραφία. Υπήρχαν 3.000 θετικά μηνύματα και τρία αρνητικά: «Είναι δυνατόν να έχεις σχέση με τον πατέρα σου;». Δηλαδή θα την έκανα στα 16 αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μένεις στα χιλιάδες καλά, σε πειράζει το κακό κι ας είναι ένα. Η κακή άποψη έχει μεγαλύτερη επιδραστικότητα», ανέφερε ο παρουσιαστής.

