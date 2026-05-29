Ο Τραμπ έτοιμος να λάβει την τελική του απόφαση για συμφωνία με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με συμβούλους στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει συμφωνία με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Θα συναντηθώ τώρα στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για να λάβω την τελική απόφαση», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε εκτενή ανάρτηση λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), παρουσιάζοντας παράλληλα τους βασικούς όρους της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Ιράν θα πρέπει να δεσμευθεί ότι «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα», ενώ τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα, χωρίς διόδια ή περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι νάρκες που —κατά τον ίδιο— έχει τοποθετήσει το Ιράν στη θαλάσσια περιοχή πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών θα αρθεί, επιτρέποντας στα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή να συνεχίσουν κανονικά την πορεία τους.

Αναφερόμενος στο ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, δήλωσε ότι αυτά θα «ανασυρθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες» και θα καταστραφούν σε συντονισμό με την Τεχεράνη.

«Δεν θα δοθούν χρήματα, μέχρι νεωτέρας», πρόσθεσε ο Τραμπ, σε μια φράση που ερμηνεύεται ως αναφορά σε ενδεχόμενη οικονομική ελάφρυνση προς το Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: