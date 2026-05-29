Τα μινωικά ανάκτορα μπήκαν επίσημα στην UNESCO - Μενδώνη από την Αρχαία Ζώμινθο: «Εθνική επιτυχία»

Στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου, στον Ψηλορείτη, πραγματοποιήθηκε σήμερα από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας της UNESCO η οποία πιστοποιεί την ένταξη της Αρχαίας Ζωμίνθου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς.

«Σήμερα ολοκληρώνεται σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, στη Ζώμινθο στον Ψηλορείτη, η σειρά τον εορταστικών εκδηλώσεων που προγραμμάτισε και οργάνωσε το υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τους οικείους δήμους, για την πολύ σημαντική εθνική επιτυχία της ένταξης των μινωικών ανακτορικών κέντρων, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO», δήλωσε η υπουργός επισημαίνοντας: «Σήμερα οι γιορτές τελειώνουν αλλά η χαρά, η συγκίνηση, η υπερηφάνεια, κυρίως το αίσθημα ευθύνης που έχουμε όλοι απέναντι σε αυτό το μοναδικό πολιτισμό και σε αυτά τα ανεκτίμητης αξίας και σημασίας αρχαιολογικά κατάλοιπα, πρέπει να μείνει μέσα μας. Και ο καθένας κατά την αρμοδιότητά του να φροντίσει, ώστε αυτή οι τόποι και χώροι που δεν είναι απλώς αρχαιολογικοί χώροι αλλά είναι τόποι ύψιστης αξίας και συμβολισμών, είναι η απαρχή του ευρωπαϊκού πολιτισμού, να παραδοθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις επόμενες γενιές».

Για τη σημερινή ημέρα μίλησε η Έλενα Κουντούρη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Όπως είπε «η εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στο κατάλογο της UNESCO αφορά σε μία αναγνώριση της εξέχουσας οικουμενικής αξίας του πολιτισμού, πνευματική πλέον περιουσία της ανθρωπότητας και για αυτό είναι μεγάλη ιστορική στιγμή για τη χώρα μας».

Παρουσία της υπουργού κ. Μενδώνη, του Ernesto Ottone Ramírez, πρώην αναπληρωτή γενικού διευθυντή της UNESCO για τον Πολιτισμό καθώς και της Teresa Patricio, πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, του γγ του Υπουργείου Πολιτισμού, του πρέσβη της UNESCO στην αντιπροσωπεία της Ελλάδας, υπηρεσιακών στελεχών, αρχαιολόγων, δημάρχων του νομού και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, προβλήθηκε βίντεο για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO με τη διαδρομή και προσπάθειες για την ένταξη της Αρχαίας Ζωμίνθου στον κατάλογο της UNESCO.

Η υπουργός μίλησε για τη συνολική και συλλογική προσπάθεια που έγινε από όλους ώστε να επιτευχθεί η καταγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων και μνημείων στον κατάλογο της UNESCO. «Είναι η κορυφαία στιγμή αναγνώρισης του ελληνικού πολιτισμού, με την εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο της UNESCO -δεν μπορούμε πλέον να μην βλέπουμε τον ανοιχτό ορίζοντα που υπάρχει μπροστά μας και έχοντας ανθρώπους δίπλα μας, που έχουν ταυτιστεί με αυτό το χώρο. Διότι οποιοδήποτε τοπίο οποιοσδήποτε τόπος, χωρίς τους ανθρώπους του, δεν λέει τίποτα. Αισθανόμαστε την ιστορική μας ευθύνη για όλα αυτά που ο ευλογημένος αυτός τόπος μας χάρισε και εμείς οφείλουμε να τα προστατεύσουμε, να τα διαφυλάξουμε και να τα δώσουμε στην επόμενη γενιά σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ενδεχομένως έχουμε παραλάβει... Η αρχαιολογική έρευνα και η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου είναι μία διαδικασία που εξελίσσεται στο χρόνο, που απαιτεί υπομονή, στόχευση, στρατηγική, επιμονή για να φτάσει στο τέλος. Και δεν φτάνουμε ποτέ σε αυτό το τέλος διότι κάθε μέρα παράγεται επιπλέον απόθεμα, νέος πλούτος, απ’ όλους μας και αυτή είναι μία συνεχής διαδικασία που όμως δεν είναι μαρτύριο αλλά κάτι δημιουργικό, χαρούμενο, διότι πάει μπροστά τον τόπο και την πατρίδα μας».

Η υπουργός τόνισε πως έχουμε έναν πολιτισμό εξωστρεφή δημιουργικό «και ακριβώς επειδή είναι εξωστρεφής είναι και βαθιά ανθρωποκεντρικός. Η φύση είναι γύρω, ο άνθρωπος είναι στο κέντρο».

«Η ένταξη της Ζωμίνθου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς» όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης επισημαίνοντας πως «όλοι μαζί εργαστήκαμε και συνεργαστήκαμε διότι υπήρχε και η πολιτική βούληση και η πολιτική ενέργεια και οι πόροι, ώστε όλοι τελικά να καταφέρουμε να δείξουμε την ατόφια πλευρά μας και να έχουμε σήμερα τις εκδηλώσεις, που τιμούν το παρελθόν και μας δεσμεύουν για το μέλλον. Οι περισσότερες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεγάλη αυτή στιγμή, είναι η ευθύνη του κάθε πολίτη όπως και ο Καζαντζάκης ανέφερε, αυτή την οποία κουβαλάμε πάνω μας, αυτή που πρέπει να κάνουμε καθημερινότητά μας».

«Στη Ζώμινθο, στο μοναδικό ορεινό ανάκτορο στην καρδιά της Κρήτης, συμμετέχουμε σήμερα σε κάτι περισσότερο, σπουδαιότερο από μια γιορτή χαράς. Συμμετέχουμε σε μια σπονδή προς τον μινωικό πολιτισμό», είπε ο Γιώργος Κουμουτσάκος. «Μαζί με την UNESCO και τα 194 κράτη-μέλη που ομόφωνα έθεσαν τα 6 Μινωικά, Ανακτορικά Κέντρα στην περίοπτη τάξη των μνημείων της παγκόσμια πολιτιστικής κληρονομιάς, τιμάμε έναν λαμπρό πολιτισμό, τον πρώτο που ήκμασε, πριν από 4.000 χρόνια, στον ελληνικό χώρο. Η τιμή που αποτίουμε δεν είναι μόνον ελληνική, είναι παγκόσμια. Και αυτό είναι σπουδαίο. Η στιγμή αυτή της χαράς είναι ταυτόχρονα και στιγμή μεγάλης ευθύνης για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος. Για να προστατευθούν τα μνημεία. Για ν' αναδειχθούν ακόμη περισσότερο, με τρόπο βιώσιμο και με σεβασμό στην πολυχιλιετή ιστορία τους.

Στη Ζώμινθο σήμερα, χθες στην Κνωσό, στη Φαιστό, στα Μάλια και στη Ζάκρο, στην Κυδωνία συνομιλητές και κριτές μας είναι οι αιώνες. Από τη Ζώμινθο, νικητές πια με σπουδαίες επιτυχίες στα χέρια μας, όπως η ιστορική απόφαση της UNESCO της 12 Ιουλίου 2025 για τα Μινωικά Ανάκτορα, με 20 ελληνικές εγγραφές στην Παγκόσμια Κληρονομιά, κοιτάζουμε βόρεια, ευθεία μπροστά, σε άλλες κορυφές, με το βλέμμα να φθάνει στον Όλυμπο».

Η Κωνστάντζα Σμπώκου πρέσβειρα της UNESCO για την προώθηση και προστασία του πολιτισμού δήλωσε πως «η συγκεκριμένη εγγραφή στον κατάλογο της UNESCO έρχεται να προστεθεί στις εγγραφές του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς και των Αστερουσίων στο παγκόσμιο δίκτυο αποθεμάτων βιόσφαιρας, του Ψηλορείτη και της Σητείας τα παγκόσμια γαιοπάρκα της UNESCO. Αλλά και της μεσογειακής διατροφής που είναι καταγεγραμμένη στον κατάλογο της άυλης κληρονομιάς, με την κρητική διατροφή να συμβάλλει καθοριστικά στην έκφραση αυτής της παράδοσης η οποία αναδεικνύεται παγκοσμίως, καθώς η Κρήτη έχει καταστεί ως ένα από τα λίγα νησιά στον κόσμο με παρουσία σε τέσσερις κατηγορίες προγραμμάτων της UNESCO επιβεβαιώνοντας ότι εδώ, η φύση και ο άνθρωπος συνυπάρχουν και δημιουργούν διαχρονικά ένα σημαντικό πολιτισμικό αποτύπωμα.

Η αναγνώριση αυτή είναι ευθύνη απέναντι στον πολιτισμό μας για να τον προστατεύσουμε, να τον αναδείξουμε με σεβασμό, να τον καταστήσουμε προσβάσιμο και κατανοητό και να τον φέρουμε κοντά στη νέα γενιά ανθρώπων, που ίσως δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο για να τον προσεγγίσει και να τον δει με όλες του τις διαστάσεις». Η νέα γενιά όπως επισήμανε η κ. Σμπώκου, «πρέπει να τον νιώσει να τον κάνει δικό της, να εμπνευστεί από αυτόν τον κόσμο και να χτίσει το μέλλον της πάνω στα γερά θεμέλιά του. Αλλά έχουμε και ευθύνη απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα, ιδίως στα Αναφορικά Κέντρα που δεν μας ανήκουν όπως είπε και η υπουργός, διότι είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και όλοι εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες».

