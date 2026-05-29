ΕΛΜΕ Ηρακλείου: Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ
εκπαιδευτικός
clock 16:23 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

 Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, σε δημοκρατικές συνθήκες και με αυξημένη τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών από την προηγούμενη εκλογική διαδικασία.

H ΕΛΜΕ Ηρακλείου εξέλεξε 12 αντιπροσώπους, έναν περισσότερο από τις εκλογές του 2024. Στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση πήραν μέρος όλες οι παρατάξεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου.

Με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα, διαμορφώθηκαν οι εξής συσχετισμοί:

1.    ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ ΠΕΚ: 4 Αντιπροσώπους (367 ψήφοι)

2.     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ - ΣΥΝΕΚ: 3 Αντιπροσώπους (283 ψήφοι)

3.     ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 2 Αντιπροσώπους (186 ψήφοι)

4.     ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 1 Αντιπρόσωπο (127 ψήφοι)

5.     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: 1 Αντιπρόσωπο (127 ψήφοι)

6.     ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 1 Αντιπρόσωπο (61 ψήφοι)                                             

Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, με βάση τις ψήφους που έλαβαν είναι οι εξής:

1. Από την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΠΕΚ

ü  Πιτταροκοίλης Μανόλης

ü  Σδόνα Σπαθούλα

ü  Θεοδωρομανωλάκης Μανόλης

ü   Π. Πνευματικάκης Μανόλης

2. Από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ - ΣΥΝΕΚ

ü  Ρηγάκης  Ζαχαρίας

ü  Σκεπεταράκης Αντώνιος

ü  Κούτρα Ευαγγελία

3. Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ü  Λάμψα Κασσιανή

ü  Πολυζωάκης Θέμης

4. Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ü  Σπαχή Αρετή

5. Από την ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ü  Τρούλη Αντιγόνη

6. Από τις ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ü  Καταλαγαριανάκης Γιάννης

