ΟΦΗ: Τέλος και ο Σενγκέλια

Δεν υπήρξε θετική κατάληξη στις επαφές του ΟΦΗ με τον Λέβαν Σενγκέλια, με αποτέλεσμα ο Γεωργιανός να αποτελεί επίσημα παρελθόν από την κρητική ομάδα μετά από δύο χρόνια παρουσίας στο Ηράκλειο. Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Levan Shengelia.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα μας, όχι μόνο χάρη στην καθοριστική συμβολή του στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και λόγω της αγωνιστικής του ποιότητας και των υψηλού επιπέδου ικανοτήτων του.

Παράλληλα, ξεχώρισε για τον χαρακτήρα, τις αξίες, το ήθος του, καθώς και για τον επαγγελματισμό που επιδείκνυε καθημερινά τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδων.

Levan, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου στον ΟΦΗ και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!