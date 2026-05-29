Δολοφονία στην Ανώπολη: Ενοχή του 34χρονου Γάλλου πρότεινε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας της έδρας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου πρότεινε την ενοχή του 34χρονου Γάλλου για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σχετικά με τη δολοφονία της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη που έγινε στην Ανώπολη Χερσονήσου τον Δεκέμβριο του 2024.

Η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι ο κατηγορούμενος είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος. Ο 34χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την άτυχη γυναίκα, την οποία δεν γνώριζε προσωπικά. Δήλωσε πως το μόνο που ήθελε ήταν «να σταματήσει τις παρακολουθήσεις».

Η πλευρά του κατηγορουμένου εστίασε στο ότι εκείνος έπασχε από σοβαρή ψυχική νόσο. Ανέφερε μάλιστα στο δικαστήριο ότι τώρα είναι ήρεμος λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει. Μετά τις αγορεύσεις των δικηγόρων, το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την τελική του απόφαση εντός της ημέρας.

